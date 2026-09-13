भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा बैठाते हैं और विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान लोग भगवान गणेश को मोदक के साथ तरह-तरह के पकवान बनाकर भोग लगाते हैं। इन्हीं में से एक है मोदक वाली खीर। मोदक वाली खीर को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर सही तरह से बनाएं तो यह काफी स्वादिष्ट बनती है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर मोदक वाली खीर मिनटों में कैसे तैयार करें।

मोदक वाली खीर बनाने के लिए सामग्री

1 लीटर फुल क्रीम दूध

4 बड़े चम्मच चावल

4 से 5 मोदक (वैकल्पिक)

आधा कप ताजा या सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल

आधा कप गुड़

8-10 काजू

8-10 बादाम

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 छोटा चम्मच घी

5-6 केसर धागे

इस तरह बनाएं मोदक वाली खीर

सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोकर 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी निकालकर चावल को हल्का दरदरा पीस लें। इससे खीर जल्दी गाढ़ी बनती है। अब एक भारी तले वाले बर्तन में दूध डालकर मध्यम आंच पर उबाल लें। उबाल आने के बाद आंच को धीमी कर दें और दूध में दरदरे चावल डाल दें। चावल को धीमी आंच पर पकाना है। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि चावल तले पर लगे न।

इसके बाद पैन में एक चम्मच घी गर्म करें और इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर 1 से 2 मिनट हल्का भून लें। नारियल को ज्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद इसे खीर में डाल दें। जब चावल अच्छी तरह पक जाएं और खीर गाढ़ी होने लगे, तो गैस की आंच धीमी कर दें। अब इसमें गुड़ डालकर अच्छी तरह मिला दें। ध्यान रहे गुड़ डालते वक्त गैस को धीमी आंच पर रखना है, वरना दूध फट सकता है। अगर आप मोदक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी दौरान मोदक को छोटे-छोटे टुकड़े भी करके डाल दें। ध्यान रहे मोदक मीठा होता है इसलिए गुड़ की मात्रा कम ही रखें। इसके बाद इसमें कटे हुए काजू, बादाम और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें।

अब केसर को एक चम्मच दूध में भिगोकर खीर में मिला दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर 2-3 मिनट धीमी आंच पर पका लें और गैस बंद कर दें। खीर ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठंडी होने पर यह अपने आप गाढ़ी हो जाती है। आपकी मोदक वाली खीर तैयार है। अब आप इसे एक कटोरी में निकालकर ऊपर से थोड़ा नारियल और कटे हुए नारियल और कटे हुए मेवे भी डाल कर भगवान गणेश को भोग लगा सकते हैं। इस तरह आप घर पर आसानी से गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा के लिए मोदक वाली खीर तैयार कर सकते हैं।

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