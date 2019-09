Happy Ganesh Chaturthi 2019 (Ganpati) Wishes Images, Messages, Status, Wallpapers, Photos: भगवान गणेश को विघ्न हर्ता के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है कि वे प्रशंसकों के लिए सभी बाधाओं का निवारण हैं और विघ्न कर्ता का अर्थ है दानव के लिए मुद्दों का निर्माता। गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक चलने वाला हिंदू उत्सव है, जो घर या गर्भगृह में मूर्ति स्थापना के साथ चतुर्थी पर शुरू होता है और गणेश विसर्जन के साथ अनंत चतुर्दशी पर संपन्न होता है। गणेश चतुर्थी को दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो बाधाओं का नाश करते हैं। इस साल अपनों को भेजें वाट्सएप स्टेटस, मैसेज, वॉलपेपर और दें ढ़ेर सारी बधाई।

आपका सुख गणेश के पेट जितना बड़ा हो

आपका दुःख उंदर जैसा छोटा हो,

आपकी लाइफ गणेश जी की सूंड जितनी बड़ी हो

आपके बोल मोदक जैसे मीठे हो।।

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2019

As rains bless the Earth

Likewise may Lord Ganesha bless u

With never ending happiness

Keep smiling and receiting

Ganapatti Bappa Morya 2019!