Mahatma Gandhi Jayanti ki Hardik Shubhkamnaye: हर साल 2 अक्टूबर को देशभर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती लोग बापू को याद करते हैं। साथ ही उनके बताए सत्य, अहिंसा, सादगी और मानवता से भरे रास्ते को याद करके उसपर चलने का प्रण लेते हैं। इस खास दिन पर आप अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को गांधी जयंती के शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

महात्मा गांधी के प्रेरणादायक विचार भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी WhatsApp, Facebook या Instagram पर गांधी जयंती के मौके पर कोई अच्छा संदेश या कोट शेयर करना चाहते हैं, तो यहां से अपने पसंद का संदेश चुन सकते हैं।

गांधी जयंती के शुभकामना संदेश

सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले महात्मा गांधी को नमन। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

बापू के विचार हमें हमेशा सत्य, शांति और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा देते रहें। गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

गांधी जयंती के इस खास अवसर पर आइए सत्य, अहिंसा और प्रेम के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। गांधी जयंती की शुभकामनाएं।

सादगी, सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी को शत-शत नमन। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

बापू के विचार आज भी हमें बेहतर इंसान बनने और दूसरों के प्रति सम्मान रखने की सीख देते हैं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं।

महात्मा गांधी की जयंती पर उनके विचारों को याद करें और अपने जीवन में सत्य व अहिंसा के महत्व को समझें। गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

सत्य की राह पर चलने और अहिंसा को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देने वाले बापू को नमन। गांधी जयंती की शुभकामनाएं।

गांधी जयंती के दिन बापू के जीवन और उनके विचारों को याद करते हुए सभी को शांति, प्रेम और सद्भावना की शुभकामनाएं।

महात्मा गांधी के प्रेरणादायक विचार

सत्य पर गांधीजी का विचार- “सत्य ही ईश्वर है।”

अहिंसा पर गांधीजी का विचार- “अहिंसा के बिना सत्य की अनुभूति संभव नहीं है।”

दूसरे धर्मों के सम्मान पर- “दूसरे धर्मों का भी उसी तरह सम्मान करें, जिस तरह हम अपने धर्म का करते हैं। केवल सहन करना पर्याप्त नहीं है।”

सत्य और असत्य पर- “असत्य आत्मा को कमजोर करता है, जबकि सत्य उसे पोषण देता है।”

अहिंसा और नफरत पर– “पूर्ण अहिंसा में नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती।”

खुशी पर गांधीजी का विचार- “सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है।”

डर और साहस पर- “जो डरता है, वह असफल होता है।”