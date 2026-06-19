बोगनवेलिया को अक्सर “लो-मेंटेनेंस प्लांट” कहा जाता है। यह पौधा कम पानी मिलने पर भी खूब फूल देता है। गर्मियों में तेज धूप में भी इसके ऊपर रंग-बिरंगे फूल खिलतेहैं। अगर इसकी थोड़ी भी देखभाल की जाए तो यह पौधा लंबे समय तक चलता है। इसे बालकनी में लगाएं या टैरेस और गार्डन में, हर जगह की सुंदरता बढ़ा देता है।

इसकी खासियत यह है कि गमले और जमीन, दोनों में आसानी से उगाया जा सकता है। तेजी से बढ़ता है और दीवारों या गेट को खूबसूरत लुक देता है। घर में पहले से मौजूद बोगनवेलिया से कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। बीज से उगाने की तुलना में कटिंग से इसका पौधा जल्दी तैयार होता है।

बोगनवेलिया की कटिंग लगाने का सही समय

फरवरी से अप्रैल के बीच का समय अच्छा माना जाता है। वहीं मानसून शुरू होने से पहले या हल्के बरसाती मौसम में भी कटिंग लगाई जा सकती है। बहुत अधिक ठंड या तेज गर्मी में इसे लगाने से बचना चाहिए।

बोगनवेलिया की अच्छी कटिंग कैसे चुनें?

हमेशा रोगमुक्त पौधे से कटिंग लें। इसे लगाने के लिए लगभग 6 से 8 इंच लंबी टहनी सही रहती है। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत नरम हरी टहनी की बजाय थोड़ी परिपक्व (semi-hardwood) शाखा बेहतर होती है। कटिंग में 3-5 नोड्स (गांठें) हो तो ज्यादा सही रहेगा।

अब जानें कटिंग तैयार करने का तरीका

बोगनवेलिया की कटिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले निचली पत्तियां हटा दें। लेकिन ऊपर की कुछ पत्तियां रहने दें। इसके बाद कटिंग का निचला हिस्सा तिरछा काटें।

नए पौधे के लिए ऐसे चुनें गमला और मिट्टी

बोगनवेलिया की कटिंग से नया पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी 8 से 10 इंच के गमले की। ऐसा गमला चुनें जिसमें नीचे ड्रेनेज होल हो। मिट्टी भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली हो। इसके लिए आप गार्डन सॉयल में रेत और कंपोस्ट मिला सकते हैं। पानी जमा होने वाली मिट्टी से बचें।

इस तरह गमले में लगाएं कटिंग

कटिंग को मिट्टी में लगभग 2-3 इंच गहराई तक लगाएं। इसके बाद मिट्टी को हल्के हाथ से दबा दें। शुरुआत में हल्का पानी दें। गमले को ऐसी जगह रखें जहां उजाला हो लेकिन कुछ दिनों तक तेज सीधी धूप न पड़े।

नए पौधे की ऐसे करें केयर

धीरे-धीरे पौधे को धूप में रखना शुरू करें। बोगनवेलिया को भरपूर धूप पसंद होती है। जरूरत से ज्यादा पानी न दें। पौधा मजबूत होने के बाद बड़े गमले में शिफ्ट किया जा सकता है।