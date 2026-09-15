भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने लैब में जांच के बाद दो खाद्य कंपनियों को अपने उत्पाद बाजार से वापस लेने का आदेश दिया है। जांच में धनिया पाउडर में कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से ज्यादा पाए गए, जबकि कैरेजीनन में कैडमियम की मात्रा को लेकर समस्या मिली। FSSAI ने बताया कि दोनों कंपनियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत तुरंत संबंधित उत्पाद बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। FSSAI के मुताबिक, शालीमार शेफ के धनिया पाउडर के सैंपल की जांच की गई। इसमें कीटनाशकों के अवशेष तय मानकों के अनुरूप नहीं मिले। जांच में यह सैंपल खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों पर भी खरा नहीं उतरा। FSSAI ने यह भी बताया कि फूड एनालिस्ट ने जांच किए गए सैंपल को ‘असुरक्षित’ माना है।

क्यों मिलाते हैं धनिया पाउडर कीटनाशक अवशेष

इसपर इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने कंसल्टेंट डाइटिशियन और डायबिटीज एजुकेटर कनिका मल्होत्रा से बात की तो उन्होंने बताया कीटनाशकों के अवशेष धनिया पाउडर के रंग, गंध या स्वाद में कोई बदलाव नहीं करते। इसलिए केवल देखकर, सूंघकर या चखकर यह पता लगाना संभव नहीं है कि धनिया पाउडर में कीटनाशक अवशेष मौजूद हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि धनिया एक फसल है, इसलिए खेती के दौरान इसमें कीटनाशकों के अवशेष पहुंच सकते हैं। खासकर तब, जब जरूरत से ज्यादा या ऐसे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया हो, जिन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अगर कीटनाशक का छिड़काव करने के तुरंत बाद फसल काट ली जाए, तब भी उसमें अवशेष रह सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि धनिया को सुखाकर पीसकर पाउडर बनाने से पहले अगर कीटनाशकों के अवशेष पर्याप्त रूप से खत्म नहीं होते हैं, तो भी धनिया पाउडर दूषित हो सकता है।

कैरेजीनन क्या है

कनिका मल्होत्रा के अनुसार, कैरेजीनन एक प्राकृतिक गाढ़ा करने वाला पदार्थ है, जो लाल समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसका इस्तेमाल खाद्य कंपनियां आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क और पनीर के विकल्प जैसे कई उत्पादों को गाढ़ा और बेहतर बनावट देने के लिए करती हैं। कनिका मल्होत्रा के अनुसार, कैरेजीनन का इस्तेमाल चॉकलेट ड्रिंक को गाढ़ा, मुलायम और क्रीमी बनाने के लिए किया जा सकता है, ताकि वह बहुत पतला या दानेदार न लगे। खाद्य पदार्थों के लेबल पर इसे आमतौर पर E407 के नाम से देखा जा सकता है। कैरेजीनन से अपने आप कोई खास पोषण नहीं मिलता। इसे मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की बनावट और गाढ़ापन बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

असुरक्षित क्यों माना गया

इस हफ्ते सामने आए मामले में FSSAI ने यह नहीं कहा है कि कैरेजीनन या धनिया पाउडर अपने आप में खतरनाक हैं। जांच में एक कंपनी के एक खास बैच में तय सीमा से ज्यादा कैडमियम, जो एक भारी धातु है और कीटनाशकों के अवशेष पाए गए। कनिका मल्होत्रा के अनुसार, कीटनाशकों के इस्तेमाल की एक तय सीमा होती है, क्योंकि कम और निर्धारित मात्रा में मौजूद कीटनाशकों को शरीर सामान्य रूप से बाहर निकाल सकता है। लेकिन, “समस्या तब शुरू होती है जब कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से ज्यादा हो जाते हैं। लंबे समय तक अधिक मात्रा में कीटनाशकों के संपर्क में रहने से लिवर, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ सकता है।”

इसके आगे कनिका मल्होत्रा कहती हैं आमतौर पर एक बार दूषित खाना खाने से तुरंत नुकसान होना जरूरी नहीं है। चिंता तब बढ़ती है, जब कोई व्यक्ति बार-बार दूषित बैच वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करता है और शरीर में इन पदार्थों का असर धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। इसी वजह से जब किसी उत्पाद में सुरक्षित सीमा से ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो खाद्य नियामक तुरंत कार्रवाई करते हैं।

किन बातों का रखें ध्यान

कनिका मल्होत्रा का कहना है कि जिस भी खाद्य पदार्थ के लेवल पर कैरेजीनन लिखा हो, उसे पूरी तरह खाना बंद करने की जरूरत नहीं है। यह रिकॉल एक खास बैच को लेकर किया गया है। अगर आपको यह पता नहीं है कि आपके घर में रखा कोई उत्पाद इस रिकॉल में शामिल है या नहीं, तो FSSAI की वेबसाइट पर वापस किए गए उत्पादों और उनसे जुड़ी जानकारी की जांच की जा सकती है। इसके अलावा, एक आसान आदत अपनाई जा सकती है। खाद्य पदार्थों के लेवल पर E407 या कैरेजीनन जरूर देखें। यह तय सीमा के भीतर इस्तेमाल के लिए मंजूर हैं। इसलिए कभी-कभी आइसक्रीम या फ्लेवर्ड मिल्क का सेवन करने को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है।

कनिका मल्होत्रा के अनुसार, धनिया पाउडर खरीदते समय खुले और बिना ब्रांड वाले पाउडर की बजाय किसी भरोसेमंद कंपनी का पैक किया हुआ धनिया पाउडर लेना बेतर है। उन्होंने कहा, “अगर आप साबुत धनिया खरीदकर घर पर ही उसे पीसते हैं, तो किसी भरोसेमंद विक्रेता से धनिया खरीदें और इस्तेमाल से पहले उसे अच्छी तरह धो लें। इससे सुरक्षा की एक और परत जुड़ जाती है”

कनिका मल्होत्रा के अनुसार किडनी की सेहत या अन्य दूसरी वजहों के चलते अगर आप प्रोसेस्ड फूड से बचते हैं तो यह अच्छी आदत है। वह कहती हैं कि, “जब भी आपको किसी उत्पाद को लेकर संदेह हो, तो ऐसी एक-दो बार होने वाली मिलावट से बचने के लिए FSSAI से लाइसेंस प्राप्त और भरोसेमंद कंपनियों के उत्पाद खरीदना सबसे बेहतर तरीका है।”

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जिन विशेषज्ञों से बात की, उनसे मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी तरह की दिनचर्या या उपाय शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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