दाल में बस एक चुटकी हींग पड़ते ही उसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। सिर्फ दाल ही नहीं बहुत सारे खाने की चीजों में हींग का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में हींग की क्वालिटी को लेकर सामने आई FSSAI की कार्रवाई ने सबको हैरान कर दिया। दूध-पनीर, घी जैसी चीजों में मिलावट की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं अब बाजार में नकली हींग भी धड़ल्ले से बेची जा रही हैं।

ऐसे में अगर आप भी बाजार की हींग को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। नकली या मिलावटी हींग से बचने के लिए आप घर पर भी खुशबूदार Hing Powder तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको हींग का पौधा उगाने की जरूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का solid hing block लेकर उसे सही तरीके से भूनकर और पीसकर पाउडर बनाया जा सकता है।

सबसे पहले जानें FSSAI ने हींग को लेकर क्या कहा?

पीआईबी (Press Information Bureau) की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स और एलजी ब्रांड यूनिट के कंपाउंडेड हींग उत्पाद के खिलाफ बिक्री रोकने के आदेश जारी किए थे। जांच में कुछ कंपाउंडेड हींग के नमूनों में अल्कोहल में घुलनशील अर्क की मात्रा 0 से 3% तक मिली, जबकि तय मानक के अनुसार यह कम से कम 5% होनी चाहिए। वहीं कुछ जांच में कच्ची हींग के नमूनों में 15 से 32 फीसदी तक स्टार्च मिला।जबकि तय मानक के अनुसार यह अधिकतम 1 प्रतिशत होनी चाहिए।

यहां यह समझना जरूरी है कि हर बाजार में मिलने वाली हींग को खराब या मिलावटी कहना सही नहीं होगा। FSSAI के मानकों के अनुसार कंपाउंडेड हींग एक मान्य श्रेणी है। इसमें कच्ची हींग के साथ खाने योग्य स्टार्च, अनाज का आटा या गोंद अरबी जैसी चीजें मिलाई जा सकती हैं। इसलिए हींग खरीदते समय पैकेट पर दिए गए सामग्री संबंधी लेबल को जरूर पढ़ें।

घर पर हींग पाउडर बनाने के लिए क्या चाहिए?

अच्छी क्वालिटी का हींग की ठोस डली (solid hing block)

साफ और सूखी कड़ाही

चाकू या किचन कैंची

मिक्सर-ग्राइंडर या मसाला ग्राइंडर

साफ, सूखा डिब्बा

ऐसे बनाएं घर पर हींग पाउडर

पहले हींग को छोटे टुकड़ों में काटें

हींग की ठोस डली काफी सख्त हो सकती है। इसे चाकू या मजबूत किचन कैंची से छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर हींग बहुत ज्यादा सख्त है तो उसे हल्का गर्म करने से काटना आसान हो सकता है। लेकिन इसे ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है।

अब धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करें

कड़ाही को गर्म करके इसमें हींग के टुकड़े डालें। इसमें तेल या घी नहीं डालना है। आंच धीमी रखें और टुकड़ों को धीरे-धीरे भूनें। करीब 8-10 मिनट तक हल्के हाथ से चलाते रहें। हींग के टुकड़े हल्के फूल सकते हैं, उनका रंग थोड़ा बदल सकता है और वे कुरकुरे होने लगेंगे। तेज आंच पर जल्दी भूनने की कोशिश न करें। ऐसा करे से उसका स्वाद कड़वा और खुशबू खराब हो सकती है।

पूरी तरह ठंडा होने दें

भुनी हुई हींग को प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें। गर्म हींग को सीधे ग्राइंडर में डालने पर उसका resin चिपचिपा हो सकता है और ग्राइंडर में चिपककर परेशानी कर सकता है।

अब बारी है पीसने की

हींग पूरी तरह ठंडी हो जाए तो इसे मसाला ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें। जरूरत हो तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीसें, ताकि पाउडर समान रूप से तैयार हो।

एयर टाइट डिब्बे में रखें

तैयार हींग पाउडर को एक साफ, पूरी तरह सूखे कंटेनर में भरें। डिब्बा ऐसा हो जिसमें नमी न जाए और दूसरे मसालों की तेज खुशबू भी हींग में न पहुंचे।