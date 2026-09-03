केला, संतरा, अनार, आम या सेब…जैसे फलों को खाने के बाद उसका छिलका सीधे डस्टबिन में जाता है। लेकिन अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपको फलों के छिलकों को फेंकने की बजाय पौधों के लिए खाद तैयार करनी चाहिए।

थोड़ी-सी समझदारी से इन्हीं किचन वेस्ट को कंपोस्ट में बदला जा सकता है, जिसे बाद में मिट्टी में मिलाया जा सकता है। अगर आपके घर में पौधे हैं और रोज थोड़ा-बहुत फल का छिलका निकलता है, तो यह तरीका किचन का कचरा कम करने और घर पर कंपोस्ट तैयार करने का आसान विकल्प हो सकता है।

फल के छिलकों से खाद बनाने के 3 आसान तरीके

डिब्बे में बनाएं कंपोस्ट

अगर आपके पास गार्डनिंग के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है तो आप यह तरीका अपना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फलों के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन्हें सूखे पत्तों, सूखी घास, छोटे टुकड़ों में फटे पुराने कागज या कार्डबोर्ड मटेरियल के साथ मिक्स करें। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ गीले फल के छिलके भरते जाने की बजाय हर बार उनके ऊपर सूखा मटेरियल ही डालें। कंपोस्ट को बहुत गीला न रखें। नमी हो, लेकिन पानी जमा न हो। समय-समय पर इसे पलटें ताकि हवा अंदर जाती रहे।

कैसे पता चलेगा कि कंपोस्ट तैयार है?

जब ये सभी चीजें टूटकर गहरे रंग की, भुरभुरी और मिट्टी जैसी दिखने लगे और उसमें तेज सड़ी हुई गंध न हो, तब इसे मिट्टी में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

जगह हो तो मिट्टी में ही करें कंपोस्टिंग

अगर आपके पास गार्डन या खुली जगह है, तो यह तरीका अपनाएं। इसके लिए एक जगह मिट्टी में गड्ढा या पर्याप्त गहराई वाली जगह चुनें। उसमें फलों के कटे हुए छिलके डालें और उनके ऊपर मिट्टी की परत डाल दें। यह तरीका धीरे-धीरे काम करता है। ताजा छिलकों को पौधे के तने से बिल्कुल सटाकर या गमले की ऊपरी मिट्टी में बार-बार जमा न करें। इससे सड़ने की प्रक्रिया के दौरान बदबू और कीड़े जैसी परेशानी हो सकती है।

वर्मी कंपोस्टिंग—अगर घर में छोटा सेटअप रखना चाहते हैं

इसके लिए फलों के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर बिन की ऊपरी सतह के नीचे हल्का दबाएं और ऊपर से बेडिंग से ढक दें। इस तरीके से तैयार होने वाला वर्मी कंपोस्ट बाद में मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कौन से छिलके डाल सकते हैं?

सेब, केला, संतरा, नाशपाती, अनानास जैसे फलों के छिलके और फल के बचे हुए हिस्से कंपोस्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।