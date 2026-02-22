Ramadan Special Food Iftar Recipes: रमजान का महीना इबादत और बरकत का प्रतीक माना जाता है। दरअसल, रमजान में इस्लाम को मानने वाले लोग हर रोज रोजा रखते हैं। वहीं, पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद शाम को इफ्तार के समय हल्का, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन करना जरूरी होता है।

ऐसे में अगर आप भी रोजा रख रहे हैं और एक ही तरह के पकवान बनाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार इफ्तार की थाली में कुछ खास और झटपट बनने वाली रेसिपी शामिल कर सकते हैं। ये डिश स्वाद में बेहतर होने के साथ-साथ मिनटों में तैयार की जा सकती हैं।

फ्रूट चाट से करें इफ्तार की शुरुआत

आप फ्रूट चाट से इफ्तार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए सेब, केला, पपीता, अनार और खीरा जैसे फलों को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब ऊपर से थोड़ा चाट मसाला, काला नमक और नींबू का रस डालें। आप इसमें भीगे हुए चने या उबले अंकुरित दाने भी मिला सकते हैं।

दही बड़े

इफ्तार की थाली में आप दही बड़े को भी शामिल कर सकते हैं। अक्सर लोग इसे बाजार से लाकर खाते हैं। ऐसे में आप इसे घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए भीगी हुई उड़द दाल को पीसकर छोटे-छोटे बड़े तल लें। अब उन्हें गुनगुने पानी में भिगोकर फेंटे हुए दही में डालें। ऊपर से इमली की चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर परोसें।

चिकन या वेज रोल

अगर आप कुछ नमकीन और पेट भरने वाला बनाना चाहते हैं, तो चिकन या वेज रोल भी तैयार कर सकते हैं। उबले हुए चिकन या हल्की मसालेदार सब्जियों को पराठे या रोटी में भरकर रोल तैयार करें। आप इसे हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। यह बच्चों और बड़ों, सभी को पसंद आता है।

खजूर मिल्कशेक

इफ्तार में सादा खजूर खाने के अलावा आप खजूर का मिल्कशेक भी बना सकते हैं। इसके लिए 4-5 बीज निकाले हुए खजूर को आधे घंटे तक दूध में भिगो दें। फिर इन्हें ठंडे दूध के साथ मिक्सर में ब्लेंड करें। यह ड्रिंक शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है और दिनभर की कमजोरी दूर करने में मदद करती है।