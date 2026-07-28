कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा जम्मू-कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। यहां के ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरी-भरी घास की वादियां, झीलें और मनमोहक नजारे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। अगर कोई एक बार यहां की खूबसूरती को करीब से देख ले, तो शायद ही उसका वापस आने का मन करे। यहीं पर एक खूबसूरत जगह है जिसे ‘फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर’ कहा जाता है, जो अपने विशाल फलों की खेती, उपजाऊ जमीन और मनमोहक बागानों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है।

कश्मीर जाने वाले अक्सर गुलमर्क, डल लेक और सोनमर्ग जैसी जगहों पर घूमने जाते हैं। लेकिन यहां पर कई और खूबसूरत जगहें हैं जहां पर बहुत कम ही लोग पहुंच पाए हैं। आइए जानते हैं:

1- फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के लोलाब वैली को फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। यहां पड़े पैमाने पर सेब, चेरी, नाशपाती, आडू, आलूबुखारा, खुबानी और अखरोट जैसे फलों की खेती होती है। खासतौर पर शोपियां के सेब अपनी बेहतरीन स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा यहां के हरे-भरे सेब के बगीचे, घने जंगल, झरने और पहाड़ी नजारों का दृश्य काफी मनमोहक होता है।

2- बंगस वैली

जम्मू कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में से एक बंगस वैली भी है, जो कुपवाड़ा जिले में स्थित है। यहां चारों ओर घास के मैदान, घने जंगल और बर्फीली चोटियों का नजारा काफी मनमोहक होता है।

3- युसमर्ग

अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां कम भीड़भाड़ हो तो युसमर्ग जा सकते हैं। यह श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शांत हिल स्टेशन है। यहां घास के बड़े मैदान, देवदार के जंगल और ट्रेकिंग ट्रेल्स का आनंद उठा सकते हैं।

4- वारवान वैली

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में स्थित वारवान वैली अपने शांत वातावरण और मनमोहक दृश्यों के लिए जानी जाती है। पर्यटकों के बीच कम लोकप्रिय यह जगह ऊंचे पहाड़, झरने और क्रिस्टल जैसी साफ नदियों के लिए जानी जाती है।

5- डक्सुम

अनंतनाग जिले में स्थित डक्सुम एक छोटा हिल स्टेशन है, लेकिन यहां के नजारे आपके मन को मोह लेंगे। यह जगह देवदार के घने जंगलों से घिरी हुई है। यह जगह ट्राउट मछली पकड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। शांत वातावरण में खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के साथ यहां आप कुछ समय सुकून के पल बिता सकते हैं।

6- सनासर

सनासर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और झरनों के लिए मशहूर है। यहां पर दो झरने हैं सना और सर, इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। कश्मीर के रामबन जिल में पटनीटॉप से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सनासर एक बेहद ही शांत हिल स्टेशन है, जो पैराग्लाइडिंग, घास के सुंदर मैदान और देवदार के जंगलों के लिए जाना जाता है। इसे मिनी गुलमर्ग भी कहते हैं।

7- कौंसरनाग झील

कौंसरनाग झील तक पहुंचने के लिए ट्रेक करना पड़ता है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह अल्पाइन झील है, जिसका पानी बिल्कुल साफ होता है। यहां से ऊंचे पहाड़ों और वादियों का नजारा काफी मनमोहक होता है।

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