हिमाचल प्रदेश हिमालयी चोटियों, हरी-भरी घाटियों और शांत हिल स्टेशनों के लिए दुनियाभर में मशहूर है। देश-विदेश से यहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। हिमाचल के शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे कई और खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। इन्हीं में से एक धर्मशाला भी है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तिब्बती संस्कृति और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके आसपास कई ऐसी जगहें हैं, जो बेहद ही खूबसूरत हैं।

1- मैक्लोडगंज

धर्मशाला से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैक्लोडगंज को लिटिल ल्हासा भी कहा जाता है। दरअसल, यहां पर तिब्बती संस्कृति, बौद्ध धर्म और आध्यात्मिक वातावरण का माहौल रहता है। यहां तिब्बती समुदाय की बड़ी आबादी रहती है और साथ ही 14वें दलाई लामा भी यहीं पर रहते हैं। यह जगह धर्मशाला से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

2- त्रिउंड ट्रेक

अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो धर्मशाला जाने पर त्रिउंड ट्रेक जरूर जाएं। यह 5 से 7 किलोमीटर का ट्रेक है, जहां आपको प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। यह ट्रेक मैक्लोडगंज से शुरू होता है और रास्ते में घने देवदार, और ओक के पोड़ों से घने जंगल, छोटे-छोटे पहाड़ी रास्तों और मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच से होकर गुजरता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा और भी शानदार होता है।

3- डल झील

अगर आप धर्मशाला घूमने जा रहे हैं, तो डल झील भी जरूर जाएं। यह एक शांत और शानदार पर्यटक स्थल है, जो देवदार के घने जंगलों के बीच बसी हुई है। यहां आप कुछ देर सुकून के पल भी बिता सकते हैं। झील के चारों ओर फैले ऊंचे-ऊंचे देवदार के पेड़ इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यह जगह धर्मशाला से करीब 11 किलमीटर की दूरी पर स्थित है।

4- भगसूनाग

भगसूनाग झरना धर्मशाला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हरे-भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बहता है। मानसून के दौरान यहां का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है। झरने तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रेक करना पड़ता है।

5- नड्डी व्यू पॉइंट

नड्डी व्यू पॉइंट से आप धौलाधार पर्वत श्रृंखला के शानदार नजारे देख सकते हैं। यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, हरी-भरी घाटियां और प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। यह जगह मैक्लोडगंज से कुछ ही दूरी पर स्थित है।

6- कांगड़ा किला

धर्मशाला से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांगड़ा किला हिमाचल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। साथ ही इसे भारत के सबसे पुराने और विशाल किलों में गिना जाता है। यहां से बाणगंगा नदी, कांगड़ा घाटी और आसपास की पहाड़ियों का बेहद ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, जो आपके ट्रिप को यादगार बना सकता है

7- नोरबुलिंगका इंस्टीट्यूट

धर्मशाला में स्थित नोरबुलिंगका इंस्टीट्यूट तिब्बती कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करके रखने के लिए जाना जाता है। तिब्बती विरासत को करीब से समझना है तो यहां जा सकते हैं। यहां पर तिब्बती कला और शिल्प परंपरा भी देखने को मिलती है। यहां पर थंका पेंटिंग, लकड़ी की नक्काशी, धातु शिल्प, पारंपरिक कढ़ाई और अन्य हस्तकलाओं को बनते हुए देखा जा सकता है।

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