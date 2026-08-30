भारत में हर साल फ्लाइट से बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। यहां विमान से बाहर का नजारा बेहद शानदार होता है। कहीं रनवे चारों तरफ से नीले-हरे समुद्र से घिरा है, तो कहीं एयरपोर्ट के आसपास ऊंचे-ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। भारत के कई ऐसे एयरपोर्ट हैं, जहां लैंडिंग के दौरान दिखाई देने वाला नजारा बेहद शानदार और खूबसूरत होता है। आइए जानते हैं उन 5 भारतीय एयरपोर्ट के बारे में, जहां की खूबसूरती कमाल की होती है।

1- अगत्ती एयरपोर्ट, लक्षद्वीप

भारत के सबसे अनोखे एयरपोर्ट में से एक लक्षद्वीप का अगत्ती एयरपोर्ट भी है। इसका रनवे एक संकरे द्वीप पर बना है और इसके चारों तरफ अरब सागर और खूबसूरत लैगून दिखाई देते हैं। लक्षद्वीप प्रशासन के अनुसार, अगत्ती द्वीप पर मौजूद लैगून इस द्वीपसमूह के सबसे खूबसूरत लैगून में से एक है और एयरपोर्ट भी इसी द्वीप पर बनाया गया है। विमान से उतरते समय यहां रनवे के आसपास फैला समुद्र और द्वीप का खूबसूरत तटीय नजारा दिखाई देता है, जो लैंडिंग को खास बना देता है।

2- पाकयोंग एयरपोर्ट, सिक्किम

सिक्किम की पहाड़ियों के बीच बना पाकयोगं एयरपोर्ट अपनी खूबसूरती के साथ-साथ खास इंजीनियरिंग के लिए भी जाना जाता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, यह एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 4,646 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना है, जो भारत के पांच सबसे ऊंचे एयरपोर्ट में से एक है। यह सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ी इलाके में एयरपोर्ट बनाने के लिए मिट्टी को मजबूत करने और ढलानों को स्थिर रखने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते इसे इंजीनियरिंग का खास नमूना माना जाता है।

3- कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट, लेह

भारत के अनोखे और लैंडिंग के दौरान खूबसूरत नजारों के लिए प्रसिद्ध हवाई अड्डों में से एक लेह का कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट भी है। यहां आपको लद्दाख का ऊंचाई वाला और अनोखा प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है। इसे लेह लद्दाख का प्रवेश द्वार माना जाता है, जो ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों, सूखी घाटियों और ऊंचाई पर स्थित रेगिस्तानी इलाकों के लिए जाना जाता है। यहां चारों तरफ फैला सूखा और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका लैंडिंग के दौरान एक अलग ही अनुभव कराता है।

4- श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जम्मू-कश्मीर

भारत के खूबसूरत और अनोखे हवाई अड्डों में से एक जम्मू-कश्मीर का श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इस एयरपोर्ट पर प्राकृतिक खूबसूरती के साथ कश्मीरी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। कश्मीर घाटी में स्थित इस हवाई अड्डे से डल झील, मुगल गार्डन और शंकराचार्य मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। साल 2026 में केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट के विस्तार की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत नए टर्मिनल को कश्मीर की संस्कृति से प्रेरित बनाया जाएगा। इसमें पारंपरिक लकड़ी के काम और स्थानीय कला की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही टर्मिनल में प्राकृतिक रोशनी और पानी को बचाने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी।

5- मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कर्नाटक

कर्नाटक का मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी लैंडिंग के दौरान प्रकृति का शानदार नजारा देखने को मिलता है। समुद्र के करीब स्थित इस हवाई अड्डे के आधुनिक टर्मिनल पर यात्रियों को सुविधाएं देने के साथ ही क्षेत्र की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यहां कला प्रदर्शनियां, स्थानीय सामान और खाने-पीने की कई सुविधाएं मौजूद हैं।

यह भी पढ़ें

दिल्ली से बहुत दूर नहीं है ओरछा, आसपास हैं कई खूबसूरत जगहें

