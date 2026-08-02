Hair Accessories for Sawan and Teej: सावन के महीने में तीज और रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं और इस दौरान ज्यादातर महिलाएं साड़ी और सूट जैसे ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। महिलाएं अपनी आउटफिट से लेकर हेयर स्टाइल तक हर छोटी-बड़ी चीज की तैयारी पहले से करने लगती हैं। हालांकि सिर्फ आउटफिट से लुक पूरा नहीं होता है बल्कि सही एक्सेसरीज भी उसे खास बनाने में मदद करती हैं। खासकर हेयर स्टाइल जब सिंपल हो तो, उसे स्टाइलिश बनाने के लिए हेयर एक्सेसरीज पूरे लुक में चार चांद लगा सकती हैं।

अगर आप इस बार अपने ट्रेडिशनल लुक को और खास बनाना चाहती हैं, तो यहां दी गई कुछ हेयर एक्सेसरीज से आइडिया ले सकती हैं। खास बात यह है कि इन हेयर एक्सेसरीज से आप अपने सिंपल हेयर स्टाइल को भी स्टाइलिश और यूनिक बना सकती हैं।

जूड़ा बिन एंड ब्रोच

साड़ी या सूट के साथ अगर आप जूड़ा बना रही हैं, तो इसके साथ जूड़ा पिन या ब्रोच कैरी कर सकती हैं। कुंदन, ऑक्सीडाइज्ड या फ्लोरल डिजाइन के जूड़ा पिन आपके ट्रेडिशनल लुक को खास बना सकते हैं। इन एक्सेसरीज को तीज, सावन सोमवार व्रत और पूजा जैसे अवसरों पर ट्राई किया जा सकता है।

परांदा

कई महिलाएं लंबे बालों को स्टाइल करने से बचती हैं। ऐसे में आप सिंपल चोटी बनाकर इन्हें परांदे के साथ स्टाइल कर सकती हैं। रंग-बिरंगे धागों, मोतियों और टसल्स से सजा परांदा एथनिक लुक को खास बना सकता है। इसे आप सूट, शरारा या लहंगे के साथ आसानी से स्टाइल कर सकती हैं।

फ्लोरल और फैब्रिक गजरा

ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ बालों को ओपन रखना हो या जूड़ा बनाना हो, गजरा बेहतरीन हेयर एक्सेसरीज साबित हो सकता है। मोगरा, गुलाब या चमेली के गजरे जूड़े और चोटी दोनों के साथ अच्छे लगते हैं। वहीं फैब्रिक वाले गजरे लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपने आउटफिट के साथ आप अलग-अलग रंगों के गजरे मैच कर सकते हैं।

ग्रीन स्क्रंची और बो

सावन पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आप ग्रीन स्क्रंची और बो को अपने हेयर स्टाइल के साथ ट्राई कर सकती हैं। पोनीटेल, हाफ अप हेयर स्टाइल, लो बन हेयर स्टाइल के साथ इस तरह की हेयर एक्सेसरीज को पेयर किया जा सकता है।

हेयर क्लिप्स

अगर आपके बाल छोटे हैं और उनकी चोटी या जूड़ा बनाना संभव नहीं है, तो हेयर क्लिप्स की मदद से इन्हें स्टाइल किया जा सकता है। पर्ल, स्टोन, फ्लोरल और मेटल डिजाइन वाले हेयर क्लिप्स बहुत शानदार लगते हैं। खुले बालों, हाफ टाई हेयर स्टाइल या बन के साथ इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है। बिना ज्यादा मेहनत किए ट्रेडिशनल लुक को खास बनाने के लिए हेयर क्लिप्स बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं।



