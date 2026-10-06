भारत में कई त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस मौके पर झांकियां निकली जाती हैं, मेला लगते हैं, पंडाल सजाये जाते हैं और तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत में त्योहार सिर्फ उत्सव मनाने का मौका नहीं होते, बल्कि इनके जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर भी मिलता है। त्योहारों के दौरान स्थानीय खानपान, संगीत, हस्तशिल्प, धार्मिक रीति-रिवाज और पारंपरिक गतिविधियों को करीब से देखने का अनुभव होता है।

केरल की संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो ओणम के दौरान यहां जरूर जाएं। पश्चिमी बंगाल के समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत को देखना है दुर्गा पूजा में जरूर भाग लें। इसी तरह भारत में कई और जगह हैं जहां खास सांस्कृतिक अनुभव के लिए यात्रा किया जा सकता है। आइए जानते हैं:

1- ओणम, केरल

केरल के प्रमुख त्योहारों में से एक ओणम फसल उत्सव है। इस दौरान राज्य की पारंपरिक संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है। यह त्योहार राजा महाबली से जुड़ी मान्यता के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर घरों और अन्य जगहों पर फूलों से खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है, जिसे ‘पूकलम’ कहा जाता है। साथ ही पारंपरिक नृत्य-संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक आयोजन भी होते हैं। इस दौरान आप ‘ओणम सद्या’ का स्वाद चख सकते हैं। यह केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला पारंपरिक शाकाहारी भोजन है। इसमें चावल, सब्जियां, करी, अचार और मिठाइयों समेत कई तरह के व्यंजन शामिल होते हैं। साथ ही ओणम उत्सव के दौरान केरल में होने वाली पारंपरिक नाव दौड़ ‘वल्लम कली’ भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहती है। त्योहार के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में इन नाव दौड़ों का आयोजन किया जाता है।

कब जाएं: अगस्त या सितंबर

कहां जाएं: पूरे केरल में, खासकर तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, त्रिशूर

2- हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड

नागालैंड के संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखना चाहते हैं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल में जरूर जाएं। इस दौरान अलग-अलग जनजातीय समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को एक जगह देखने का मौका मिलता है। यह उत्सव कोहिमा के किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। यहां पारंपरिक संगीत और नृत्य, स्थानीय खेल, हस्तशिल्प, खानपान और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। यह त्योहार नागालैंड के विभिन्न समुदायों की विविध संस्कृति को समझने का अच्छा अवसर है। इस यात्रा के दौरान पर्यटक कोहिमा और आसपास के गांवों को भी घूम सकते हैं और नागालैंड की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकते हैं।

कब जाएं: 1 से 10 दिसंबर

कहां जाएं: किसामा हेरिटेज विलेज, कोहिमा के पास

3- पुष्कर ऊंट मेला, राजस्थान

राजस्थान का पुष्कर ऊंट मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे पुष्कर मेला भी कहा जाता है, जो राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध वार्षिक आयोजनों में से एक है। पहले यह मुख्य रूप से पशुओं और ऊंटों की खरीद-बिक्री के लिए आयोजित किया जाता था, लेकिन समय के साथ यह एक बड़े सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव में बदल गया। मेले में ऊंट और अन्य पशुओं की खरीद-बिक्री के साथ पशु प्रतियोगिताएं, पारंपरिक कार्यक्रम और स्थानीय बाजारों को भी देखने का अवसर मिलता है। इस दौरान पुष्कर झील के आसपास आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का नजारा और माहौल बेहद ही खास होता है।

जाने का सही समय: अक्टूबर या नवंबर में, कार्तिक पूर्णिमा के आसपास

जगह: पुष्कर, राजस्थान

रण उत्सव, गुजरात

रण उत्सव गुजरात के कच्छ के महान रण में आयोजित होने वाला एक खास मौसमी उत्सव है। यहां आप गुजरात की समृद्ध संस्कृति को एक जगह पर देख सकते हैं। इस दौरान विशाल सफेद नमक का रेगिस्तान पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन जाता है। रण उत्सव में गुजरात के लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक कपड़ों और स्थानीय खानपान की झलक देखने को मिलती है। पर्यटक आसपास के गांवों में जाकर कच्छ की खास हस्तशिल्प परंपराओं को भी करीब से जान सकते हैं। ठंड के मौसम में यहां घूमने का अलग ही अनुभव होता है। वहीं, पूर्णिमा की रात सफेद नमक के रेगिस्तान का नजारा बेहद शानदार होता है।

कब जाएं: आमतौर पर नवंबर से फरवरी तक

कहां: धोरडो और कच्छ का रण, गुजरात

5- दुर्गा पूजा, कोलकाता

वैसे तो पूरे देश में दुर्गा पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन कोलकाता में काफी बड़े स्तर पर यह पर्व मना जाता है। कई दिनों तक पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगा नजर आता है। अलग-अलग इलाकों में भव्य पंडाल बनाए जाते हैं और कलात्मक दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और खाने-पीने के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल देखना काफी खास अनुभव होता है। अलग-अलग इलाकों में घूमने से यह देखने का मौका मिलता है कि वहां के लोग कला, वास्तुकला और सजावट के जरिए इस त्योहार को किस तरह खास बनाते हैं। इस दौरान पारंपरिक बंगाली भोजन के साथ स्ट्रीट फूड और मिठाइयों का लुत्फ उठाया जा सकता है।

कब जाएं: सितंबर या अक्टूबर- दुर्गा पूजा के समय

कहां: कोलकाता, पश्चिम बंगाल

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