भारत के ज्यादातर जगहों पर नवंबर का महीना मौसम में बदलाव लेकर आता है। यही वजह है कि इस दौरान घर से बाहर निकलकर कुछ जगहों को एक्सप्लोर करना अलग अनुभव दे सकता है। मानसून की समाप्ति और सर्दियों की शुरुआत के साथ कई जगहें हैं जो घूमने-फिरने, आउटडोर एडवेंचर और सांस्कृतिक अनुभवों का आनंद लेने के लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं।

अगर आप नवंबर में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो भारत की कुछ शानदार जगहों का रुख कर सकते हैं। जहां पर ऐतिहासिक शहर, पहाड़ों की खूबसूरती और बैकवाटर्स के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। यहां पर यादगार और खूबसूरत लम्हें बिता सकते हैं।

जैसलमेर, राजस्थान

राजस्थान में घूमने की खूबसूरत जगहों में से एक जैसलमेर को नवंबर के समय एक्सप्लोर करना बेहतरीन अनुभव हो सकता है। इस समय रेगिस्तान की गर्मी कम होने लगती है और बाहर घूमना-फिरना काफी आरामदायक हो जाता है। सुनहरे बलुआ पत्थरों से बनी इमारतों के लिए मशहूर इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। जैसलमेर किला, पटवों की हवेली और गडीसर झील। इसके अलावा सम सैंड ड्यून्स (रेत के टीलों) पर जाकर रेगिस्तानी सफारी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही ट्रेडिशनल संगीत और तारों के नीचे खूबसूरत शाम बिता सकते हैं।

शिलांग, मेघालय

शानदार कैफे और खूबसूरत नजारों वाली जगहों के साथ शिलांग नवंबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। यहां का सुहावना मौसम शहर के स्थानीय बाजारों, वार्ड्स लेक और पास की उमियम झील को देखने के लिए एकदम सही है। अगर आप चेरापूंजी जाने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां झरने, गुफाएं और प्राकृतिक नजारे देख सकते हैं।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

नवंबर का महीना वाराणसी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल में एक अलग अनुभव जोड़ता है। यहां के प्राचीन घाट, गंगा में नाव की सवारी और शाम की आरती मन को सुकून और आनंद देने वाली होती है। शहर की संकरी गलियां, पारंपरिक खानपान की जगहें, मंदिर और बाजार यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाते हैं।

हम्पी, कर्नाटक

जिन लोगों को इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी है, तो नवंबर में हम्पी जाने का प्लान कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही यह जगह, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह जगह अपने शानदार मंदिरों, प्राचीन संरचनाओं और अनोखी चट्टानी जमीन के लिए जानी जाती है। यहां के गौरवशाली अतीत की कहानियों को जानते हुए विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और फेसम पत्थर के रथ देख सकते हैं।

अलेप्पी, केरल

अगर आप सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो अलेप्पी केरल के बैकवाटर्स का अनुभव ले सकते हैं। नवंबर का महीना यहां हाउसबोट पर सवार होकर नहरों, लैगून और गांवों को देखने के लिए बहुत अच्छा समय है। यहां आने वाले पर्यटक नारियल के पेड़ों के नजारों का आनंद ले सकते हैं। पानी के किनारे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी देख सकते हैं और स्थानीय भोजन का स्वाद ले सकते हैं।