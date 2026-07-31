साड़ी का लुक सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके साथ पहनी गई सही ज्वेलरी से भी निखरता है। खासकर नेकलेस का सही चुनाव आपके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना सकता है। अगर आप किसी शादी, त्योहार या खास फंक्शन के लिए साड़ी पहनने की तैयारी कर रही हैं, तो साड़ी के फैब्रिक के अनुसार नेकलेस चुनना बेहतर विकल्प हो सकता है। सिल्क, कांजीवरम, कॉटन, बनारसी और जॉर्जेट जैसी साड़ियों के साथ अलग-अलग तरह के नेकलेस और भी ज्यादा खूबसूरत लुक दे सकते हैं। ऐसे में फैब्रिक के अनुसार सही नेकलेस चुनकर आप अपने लुक को और भी स्टाइलिश और एलिगेंट बना सकती हैं।

जॉर्जेट या नेट साड़ी डायमंड नेकलेस

साड़ी के फैब्रिक के अनुसार नेकलेस चुनना स्टाइलिंग का बेहतरीन तरीका माना जा सकता है। अगर आप किसी अवसर पर जॉर्जेट या नेट साड़ी को स्टाइल कर रही हैं, तो इसके साथ डायमंड या सिल्वर नेकलेस डिजाइन को पेयर कर सकती हैं। इस तरह के नेकलेस साड़ी लुक को खास बनाने में मदद कर सकते हैं। इन्हें आप तीज, सावन, शादी या रक्षाबंधन जैसे खास अवसरों पर पहन सकती हैं।

कांजीवरम साड़ी गोल्ड नेकलेस

तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बनने वाली मशहूर साड़ी अपनी मजबूती, सोने-चांदी की जरी और कारीगरी के लिए जानी जाती है। इस साड़ी को ज्यादातर महिलाएं शादियों या त्योहार पर पहनना पसंद करती हैं। कांजीवरम साड़ी के साथ भारी गोल्ड नेकलेस क्लासिक लुक देते हैं। साथ ही हैवी झुमके और बैंग्ल्स के साथ इसे आप स्टाइल कर सकती हैं। गोल्ड नेकलेस चुनते समय ब्लाउज की नेकलाइन और डिजाइन का भी ध्यान रखें। अगर आप ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहती हैं, तो सिंपल गोल्ड चेन या पतले नेकलेस स्टाइल कर सकती हैं, जो मॉडर्न और क्लासी लुक दे सकता है।

बनारसी साड़ी कुंदन नेकलेस

त्योहार या शादी के लिए बनारसी साड़ी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे आप ऑफिस, पार्टी, पूजा, फंक्शन या किसी भी मौके पर आसानी से स्टाइल कर सकते हैं। इस साड़ी लुक की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए आप कुंदन नेकलेस पेयर कर सकती हैं। इस नेकलेस की बनावट और मीनाकारी काम पूरे लुक को निखार सकता है। साड़ी और ब्लाउज डिजाइन के अनुसार चोकर सेट या लेयर्ड नेकलेस चुन सकती हैं।

सिल्क साड़ियों टेंपल डिजाइन नेकलेस

बनारसी और कांजीवरम साड़ी के अलावा चंदेरी सिल्क, पैठनी सिल्क और कोसा सिल्क साड़ियां भी कई महिलाएं पहनना पसंद करती हैं। सिल्क साड़ी के साथ आप टेंपल डिजाइन नेकलेस स्टाइल कर सकती हैं। शादी या त्योहार के लिए इस तरह के डिजाइन वाले नेकलेस लुक को क्लासिक और एलिगेंट बना सकते हैं। टेंपल नेकलेस का पारंपरिक डिजाइन साड़ी लुक को खूबसूरत बनाने में मदद कर सकता है।

कॉटन साड़ी ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस

ऑफिस, शादी, पार्टी, त्योहार या कैजुअल लुक के लिए कॉटन साड़ियां स्टाइल की जाती हैं। इस तरह की साड़ी आरामदायक और स्टाइलिश लगती हैं। जिन्हें आप ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस के साथ स्टाइल कर सकती हैं। सिंपल से लेकर खास लुक के लिए ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस साड़ी लुक को और खूबसूरत और आकर्षक बनाने में मदद कर सकती हैं।

नेकलेस चुनते समय ध्यान रखें ये बातें

साड़ी के साथ नेकलेस खूबसूरती को बढ़ा देता है लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। साड़ी का फैब्रिक और डिजाइन के अलावा ब्लाउज का गला, रंग और मौके के अनुसार नेकलेस का चुनाव करें।