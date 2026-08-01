Rudraksha Jewellery Designs: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और त्योहारों की वजह से खास माना जाता है। इस दौरान ज्यादातर महिलाएं एथनिक से लेकर इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। किसी भी लुक को खास बनाने के लिए मेकअप, हेयर स्टाइल और ज्वेलरी भी अहम भूमिका निभाती है। अगर आप इस सावन कुछ अलग और नया करना चाहती हैं, तो रुद्राक्ष ज्वेलरी को स्टाइल कर सकती हैं। ये ज्वेलरी आपके सिंपल लुक को खास बना सकती हैं। रुद्राक्ष धार्मिक महत्व के साथ-साथ फैशन की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। आउटफिट और सही स्टाइलिंग टिप्स की मदद से इसे आप आसानी से कैरी कर सकती हैं।

आजकल मिनिमल और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में रुद्राक्ष से बने नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट और पेंडेंट लोगों को पसंद आ रहे हैं। इसकी खासियत है कि यह ट्रेडिशनल से लेकर इंडो वेस्टर्न लुक तक बेहतरीन लगते हैं। इसे आप रोजमर्रा से लेकर खास मौकों तक पहन सकती हैं।

रुद्राक्ष नेकलेस

रुद्राक्ष के सिंपल नेकलेस को साड़ी या सूट के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है। अगर आपको ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए, तो इस तरह की ज्वेलरी को पेयर कर सकती हैं। जिससे आपका लुक आकर्षक और यूनिक लग सकता है।

रुद्राक्ष इयररिंग्स

सिंपल कुर्ती, चिकनकारी सूट या अनारकली के साथ आप रुद्राक्ष इयररिंग्स को स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप नेकलेस नहीं पहनना चाहती हैं, तो सिर्फ इयररिंग्स को पहन सकती हैं। इससे एक बैलेंस्ड लुक मिल सकता है। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए इस तरह की इयररिंग्स को आप ऑफिस, पूजा, त्योहारों या व्रत के दौरान पहन सकती हैं।

रुद्राक्ष ब्रेसलेट

रुद्राक्ष ब्रेसलेट को इंडो वेस्टर्न ड्रेस, लॉन्ग श्रग, को-ऑर्ड सेट या जींस कुर्ती के साथ स्टाइल किया जा सकता है। इसके साथ रुद्राक्ष माला को सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ लेयर करके फ्यूजन लुक क्रिएट कर सकती हैं।

इन रंगों के साथ कर सकती हैं स्टाइल

रुद्राक्ष ज्वेलरी को आप अलग-अलग आउटफिट के साथ पहन सकती हैं। सावन में ग्रीन, व्हाइट, येलो और ऑफ व्हाइट रंगों को काफी पसंद किया जाता है। इनके साथ रुद्राक्ष ज्वेलरी उभरकर आती है। इसे साड़ी, सूट या इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ पेयर किया जा सकता है।

रुद्राक्ष ज्वेलरी के साथ ज्यादा हैवी मेकअप करने की जरूरत नहीं है। न्यूड या सॉफ्ट मेकअप, काजल, हल्की लिपस्टिक और छोटी बिंदी के साथ लुक को पूरा करें। हेयर स्टाइल में लो बन, स्लीक जूड़ा या खुले बाल अच्छे लगेंगे। ऑफिस के लिए रुद्राक्ष इयररिंग्स या ब्रेसलेट चुन सकती हैं। वहीं मंदिर जाते समय नेकलेस और बिंदी के साथ ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा फैमिली फंक्शन में रुद्राक्ष माला को इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ स्टाइल करके फ्यूजन लुक क्रिएट कर सकती हैं।