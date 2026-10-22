Blouse Neckline Jewellery Guide: अक्सर साड़ी या लहंगे के साथ अलग-अलग नेकलाइन के ब्लाउज कैरी किए जाते हैं। ब्लाउज डिजाइन मौके, पसंद और साड़ी या लहंगे के डिजाइन के अनुसार चुना जाता है। डीप वीनेक से लेकर हाई नेक ब्लाउज नेकलाइन अलग-अलग अवसरों पर महिलाएं पहनती हैं। हालांकि ब्लाउज की नेकलाइन के अनुसार कौन-सी ज्वेलरी सही रहेगी, इसे लेकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या का सामना करती हैं, तो यह आर्टिकल मददगार साबित हो सकता है। यहां पर ब्लाउज नेकलाइन के अनुसार ज्वेलरी डिजाइन के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे आप अपने लुक को स्टाइलिश और आकर्षक बना सकती हैं।

डीप वी नेक ब्लाउज

कई लोगों को डीप वीनेक ब्लाउज पसंद होता है। इस तरह के नेकलाइन के साथ लॉन्ग लेयर्ड कुंदन नेकलेस या रानी हार स्टाइलिश लुक दे सकता है। इस ज्वेलरी को शादी या त्योहार पर कैरी किया जा सकता है, जो लुक को एलिगेंट और आकर्षक बनाने में मदद कर सकता है।

स्वीटहार्ट नेकलाइन

साड़ी या लहंगे के साथ ट्रेडिशनल कुंदन चोकर और मैचिंग ईयररिंग्स को स्वीटहार्ट नेकलाइन ब्लाउज डिजाइन को पेयर कर सकती हैं। यह शादी या त्योहार के लिए बेहतरीन लुक हो सकता है। इसके साथ आप मेसी बन हेयरस्टाइल अपना सकती हैं।

राउंड या यू नेक ब्लाउज

साड़ी के साथ राउंड या यू नेक ब्लाउज बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इसके साथ आप एलिगेंट कुंदन चोकर पेयर कर सकती हैं। आप चाहें तो सिर्फ ईयररिंग्स या नेकलेस भी पेयर कर सकती हैं। ज्वेलरी आप नेकलाइन के अनुसार चुन सकती हैं।

बोट नेक ब्लाउज

बोट नेक ब्लाउज डिजाइन के साथ अक्सर ज्वेलरी को लेकर कंफ्यूजन रहता है। इसके साथ आप स्टेटमेंट चैंडलियर ईयररिंग को पेयर कर सकती हैं। इस तरह के ब्लाउज डिजाइन के साथ मिनिमल ज्वेलरी या फिर बिना नेकलेस के भी लुक को स्टाइल कर सकती हैं।

स्क्वायर नेकलाइन

अगर ब्लाउज की नेकलाइन स्क्वायर है, तो इसके साथ हर तरह के नेकलेस पहनना लुक को बोरिंग कर सकता है। इसके साथ शॉर्ट कुंदन नेकलेस कैरी कर सकती हैं, जिसमें पेंडेंट हो। इस तरह की ज्वेलरी लुक को स्टाइलिश और एलिगेंट बना सकती है।

हाई नेक ब्लाउज

साड़ी या लहंगे के साथ अगर आप हाई नेक ब्लाउज पेयर कर रही हैं, तो इसके साथ नेकलेस पहनने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ईयररिंग्स की मदद से लुक को आकर्षक और स्टाइलिश बनाया जा सकता है। इसके साथ बन हेयर स्टाइल लुक में चार चांद लगा सकता है। इस तरह शादी, पार्टी या त्योहार पर लुक क्रिएट कर सकती हैं।