Ideas to Style Striped Shirt: कुछ आउटफिट ऐसी होती हैं, जिन्हें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मौकों पर स्टाइल किया जा सकता है। स्ट्रीप शर्ट यानी धारीदार शर्ट भी ऐसी ही आउटफिट है, जिसे कई तरह से पहना जा सकता है। आजकल इस डिजाइन की शर्ट काफी ट्रेंड में है। जिससे आप कैजुअल ही नहीं बल्कि फॉर्मल लुक भी आसानी से क्रिएट कर सकती हैं।

अगर आपके पास ही स्ट्रीप शर्ट है या इसे वॉर्डरोब में शामिल करना चाहती हैं, तो यहां बताए गए स्टाइलिंग टिप्स काम आ सकते हैं। धारीदार शर्ट को अलग-अलग तरीके से स्टाइल करके कई लुक क्रिएट किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसे स्टाइल करने के तरीके।

फॉर्मल लुक

ऑफिस के लिए फॉर्मल लुक को आकर्षक और खूबसूरत बनाने के लिए धारीदार शर्ट स्टाइल की जा सकती है। यह पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी खूब जचती है। इसे ब्लैक ट्राउजर या पैंट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह के आउटफिट फॉर्मल, स्मार्ट और प्रोफेशनल लुक क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ब्लैक लोफर्स या ब्लॉक हील्स पेयर कर सकती हैं। साथ ही कानों में हूप इयररिंग्स और हैंडबैग लुक को स्टाइलिश बना सकता है।

कॉलेज लुक

कॉलेज लुक के लिए इस शर्ट को व्हाइट टी-शर्ट और व्हाइट जींस के साथ पेयर कर सकती हैं। इसके साथ बालों को हाफ बन बनाएं और व्हाइट स्नीकर्स के साथ लुक को पूरा करें। कॉलेज लुक के लिए मेकअप लाइट रखें जिससे लुक उभरकर नजर आ सकता है। इस तरह की आउटफिट कंफर्टेबल लग सकती हैं, जिससे सिंपल और स्टाइलिश लुक मिल सकता है।

शॉपिंग लुक

दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हैं, तो स्ट्रीप शर्ट को स्काई ब्लू डेनिम और व्हाइट टैंक टॉप के साथ पेयर कर सकती हैं। यह कैजुअल और चिक लुक के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस तरह की आउटफिट आकर्षक और स्टाइलिश लग सकती है। जिसे आप किसी भी जगह कैरी कर सकती हैं।

ट्रैवल लुक

जब भी हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, तो सफर के लिए आरामदायक आउटफिट तलाश करते हैं। ऐसे में स्ट्रीप शर्ट को स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ ऑलिव कार्गो पेयर करें और स्नीकर्स पहनें। इस तरह आप आरामदायक और स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं। कार्गो का रंग आप शर्ट के अनुसार चुन सकती हैं।

डिनर लुक

महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कहीं बाहर जाना हो, तो समझ नहीं आता कि क्या पहना जाए। अगर आप डिनर पर जाने के लिए स्टाइलिश लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो धारीदार शर्ट को सैटिन स्कर्ट के साथ पेयर कर सकती हैं। इससे आपको एलिगेंट और स्टाइलिश लुक दे सकता है। इसके साथ मेसी बन हेयर स्टाइल करें और ब्लॉक हील्स पेयर करें।