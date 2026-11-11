आजकल इनडोर प्लांट कई लोग रखना पसंद करते हैं। बालकनी, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम और लिविंग रूम में तरह-तरह के पौधे रखे जा सकते हैं। हालांकि हर कमरे में एक ही तरह के पौधे सजावट को फीका कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि कमरे के अनुसार पौधों को चुनाव किया जाएगा। अगर आप घर को इनडोर प्लांट्स से सजाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है।

लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक घर के हर कमरे को अलग-अलग पौधों से सजाया जा सकता है। जिससे घर की खूबसूरती में चार चांद लग सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस कमरे में कौन-सा पौधा लगाया जाए, तो यहां बताए गए पौधों को कमरे के अनुसार सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

बेडरूम

इनडोर प्लांट्स घर को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के साथ-साथ हवा को शुद्ध करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। बेहतर नींद और पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी पौधे लगाए जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग कमरों में इन्हें रखना पसंद करते हैं।

बाथरूम

बाथरूम में ज्यादातर नमी और सीलन की बदबू रहती है। ऐसे में यहां पर पौधे रखना फायदेमंद हो सकता है। बोस्टन फर्न, ऑर्किड और बैंबू प्लांट को बाथरूम में रखा जा सकता है। ये दिखने में सुंदर लगते हैं और इन्हें देखभाल की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है।

किचन

पुदीना, लेमन ग्रास, तुलसी, करी पत्ता और अजवाइन का पौधा रख सकते हैं। इनकी खुशबू किचन के आसपास कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है। साथ ही इन्हें डिशेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किचन को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए खिड़की या गेट के पास इन्हें रखा जा सकता है।

बालकनी

बोगनवेलिया, गुड़हल और मोगरा जैसे खूबसूरत और खूशबूदार फूलों को बालकनी में लगाना अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप बेल वाला पौधा लगाना चाहते हैं, तो बोगनवेलिया बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा खुशबू और पूजा में इस्तेमाल करने के लिए फूल लगाना चाहते हैं, गुड़हल और मोगरा लगा सकते हैं।

स्टडी रूम

स्टडी रूम में छोटे और सुंदर पौधे लगाना चाहते हैं, तो स्नेक प्लांट और मनी प्लांट लगाया जा सकता है। कम पानी और कम देखभाल वाले ये पौधे कमरे की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हें आप छोटे या बड़े किसी भी तरह के गमले में आसानी से लगा सकते हैं।

लिविंग रूम

फिडल लीफ फिग, रबर प्लांट और स्नेक प्लांट को लिविंग रूम में सोफे या खाली कॉर्नर पर रखा जा सकता है। ये पौधे दिखने में बहुत ही शानदार लगते हैं। इनकी चमकदार और बड़ी पत्तियां घर को खूबसूरत लुक देने में मदद करती हैं। इसके अलावा ये पौधे हवा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं।