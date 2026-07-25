Friendship Day 2026: दोस्ती हमारी जिंदगी का वह खास हिस्सा होता है, जो सिर्फ खुशियों में ही नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी हर कदम पर साथ निभाता है। ऐसे में दोस्त को खास महसूस कराने के लिए सिर्फ शब्द गही नहीं, बल्कि दिल से की गई छोटी-छोटी चीजें भी मायने रखती हैं।

फ्रेंडशिप डे दोस्ती को सेलिब्रेट करने का सबसे बेहतरीन दिन होता है। यह हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस बार फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त को मनाया जाएगा। इस मौके पर ज्यादातर लोग बाजार से फ्रेंडशिप बैंड खरीदकर अपने दोस्तों को बांधते हैं। हालांकि बाजार से खरीदे गए गिफ्ट की तुलना में अपने हाथों से बनाई गई चीजों की अहमियत कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप अपने दोस्त को स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो उन्हें हाथ से बना फ्रेंडशिप बैंड गिफ्ट कर सकते हैं।

धागा फ्रेंडशिप बैंड

रंग-बिरंगे और मजबूत धागे का इस्तेमाल करके आप खूबसूरत फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हैं। अलग-अलग धागों को गूंथकर या चोटी बनाकर खूबसूरत सा डिजाइन तैयार कर सकते हैं। बैंड को आकर्षक बनाने के लिए मोती या चार्म लगा सकते हैं।

बटन फ्रेंडशिप बैंड

घर पर रखे पुराने और रंगीन बटन का इस्तेमाल करके भी फ्रेंडशिप बैंड बनाया जा सकता है। इसके लिए इलास्टिक धागे में अपनी पसंद के बटन को पिरो दें। इसे क्रिएटिव लुक देने के लिए आप छोटा-सा चार्म या मोती भी लगा सकते हैं।

शंख और कौड़ी फ्रेंडशिप बैंड

दोस्त के लिए आप शंख और कौड़ी की मदद से फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हैं। रंगीन धागे या इलास्टिक में छोटी-छोटी कौड़ियों या शंखों को एक साथ पिरोएं। इस तरह के फ्रेंडशिप बैंड देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं।

पर्ल फ्रेंडशिप बैंड

महिलाओं को पर्ल डिजाइन वाली चीजें काफी आकर्षक लगती हैं। इसकी मदद से खूबसूरत फ्रेंडशिप बैंड बनाए जा सकते हैं। सिंपल बैंड बनाना है, तो सभी पर्ल को एक साथ इलास्टिक में पिरोकर गांठ लगा दें। अगर आप थोड़ा यूनिक बैंड बनाना चाहते हैं, तो बीच में छोटा सा चार्म या पेंडेंट भी लगा सकते हैं।

लेटर फ्रेंडशिप बैंड

दोस्त को खास महसूस कराने के लिए उन्हें नाम वाला फ्रेंडशिप बैंड गिफ्ट कर सकते हैं। बाजार में नाम वाले बीड्स आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें आप एक साथ इलास्टिक या धागे में पिरोकर लगा सकते हैं। इस बैंड को बांधने के साथ-साथ आप दोस्त को छोटा सा लेटर भी लिख सकते हैं।