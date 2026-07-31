DIY Gift Box for Friend: फ्रेंडशिप डे सिर्फ गिफ्ट देने का नहीं बल्कि अपने दोस्त को खास महसूस कराने का दिन होता है। इस खास अवसर पर उन्हें यह बताया जा सकता है कि आपकी जिंदगी में वह कितनी अहमियत रखते हैं। ऐसे में बाजार से गिफ्ट खरीदने की जगह आप घर पर अपने हाथों से गिफ्ट बॉक्स तैयार कर सकते हैं। इससे यह दिन और भी खास और यादगार बन सकता है। इसमें आप अपने दोस्त की पसंद की चॉकलेट, तस्वीरें, हाथों से लिखा नोट और छोटी-छोटी एक्सेसरीज या उनकी पसंदीदा चीजों को रख सकते हैं।

अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस साल फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त को मनाया जाता है। इस अवसर पर आप बजट में दोस्त को खुश कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंडशिप डे पर अपने दोस्त को कुछ अलग और दिल से जुड़ा हुआ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो घर पर ही एक खूबसूरत DIY गिफ्ट बॉक्स तैयार कर सकते हैं।

सबसे पहले चुनें बॉक्स

DIY गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मजबूत बॉक्स का चुनाव करें। इसके लिए कार्डबोर्ड बॉक्स, क्राफ्ट बॉक्स या लकड़ी के छोटे बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर रखे बेकार बॉक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब इस बॉक्स को रंगीन पेपर, रिबन और स्टिकर्स की मदद से सजा सकते हैं। इससे बॉक्स आकर्षक दिखेगा।

गिफ्ट का चुनाव करें

गिफ्ट बॉक्स में ऐसी कोई चीज रखें जो खास हो। इसमें आप अपनी पसंद की बजाय दोस्त की पसंद की चीजें शामिल कर सकते हैं। इसमें उनकी पसंद की चॉकलेट, छोटी डायरी, पेन, फोटो फ्रेम, की-चेन, परफ्यूम, मिनी प्लांट या यादों से जुड़ी कोई चीज रख सकते हैं। अगर आपके दोस्त को किताबें पढ़ने का शौक है, तो उसकी पसंद की कोई किताब गिफ्ट की जा सकती है।

इस तरह बनाएं गिफ्ट बॉक्स को स्पेशल

गिफ्ट बॉक्स को स्पेशल बनाने के लिए आप इसमें गिफ्ट के साथ ऐसी चीजें रख सकते हैं, जो आप दोनों के लिए बहुत स्पेशल रही हो। साथ खिंचवाई गई फोटो, पहली मुलाकात की यादें, ट्रिप की फोटो या हाथ से बना कार्ड या मैसेज। ये छोटी-छोटी चीजें आपके गिफ्ट को इमोशनली और भी खास बना सकती हैं।

खास नोट के साथ कंप्लीट करें गिफ्ट बॉक्स

महंगे गिफ्ट कई बार उतना असर नहीं करते हैं जितना आपके कहे या लिखे हुए कुछ शब्द कर सकते हैं। इसलिए गिफ्ट बॉक्स के साथ हाथ से लिखा हुआ छोटा सा नोट या लेटर जरूर रखें। इसमें आप अपनी दोस्त का जिक्र कर सकते हैं, साथ बिताई गई यादों को शेयर कर सकते हैं या उस पल के बारे में बता सकते हैं, जब आपको लगा कि यह दोस्ती खास है। साथ ही फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

गिफ्ट बॉक्स को सुंदर बनाने के टिप्स

गिफ्ट बॉक्स को सुंदर बनाने के लिए साटन रिबन, आर्टिफिशियल फूल या सजावटी टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और प्लानिंग की मदद से कम बजट में भी खूबसूरत गिफ्ट तैयार किया जा सकता है। यह गिफ्ट आपके दोस्त के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ-साथ आपकी दोस्ती की खूबसूरत याद बन सकता है।