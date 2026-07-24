Friendship Day 2026: दोस्ती का रिश्ता बेहद खास होता है। सुख-दुख में साथ देने वाला दोस्त जिंदगी की अच्छे-बुरे वक्त में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। यह मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना सकते हैं। कितना भी मूड खराब हो उसे सही कर सकते हैं। यूं तो दोस्तों के साथ बिताया हर दिन हर पल बहुत स्पेशल होता है।

इसी खास रिश्ते को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे (Friendship Day) मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने दोस्तों को धन्यवाद कहते हैं, उन्हें खास महसूस कराते हैं। दोस्तों के साथ बिताए खूबसूरत पलों को सेलिब्रेट करते हैं। 2026 में फ्रेंडशिप डे कब है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस दिन लोग क्या-क्या करते हैं, तो आइए जानें इसके बारे में।

2026 में फ्रेंडशिप डे कब है?

भारत समेत कई देशों में फ्रेंडशिप डे हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। साल 2026 में फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त, रविवार को मनाया जाएगा। दुनिया के सभी देशों में यह एक ही तारीख को नहीं मनाया जाता। कई देशों में 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है।

फ्रेंडशिप डे क्यों मनाया जाता है?

फ्रेंडशिप डे का मकसद दोस्ती के रिश्ते का सम्मान करना है। साथ ही दोस्तों के बीच प्रेम, विश्वास, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें उन दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देता है, जो जीवन के अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार लोग अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते। ऐसे में फ्रेंडशिप डे रिश्तों को फिर से मजबूत करने और पुरानी यादों को ताजा करने का एक अच्छा अवसर बन जाता है।

फ्रेंडशिप डे की शुरुआत कब हुई?

इंटरनेट पर फ्रेंडशिप डे के इतिहास को लेकर अलग-अलग दावे मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1930 में Hallmark Cards के संस्थापक जॉयस हॉल (Joyce Hall) ने दोस्ती को समर्पित एक खास दिन मनाने का विचार रखा था। उनका उद्देश्य था कि लोग अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड भेजकर इस रिश्ते का जश्न मनाएं।

वहीं 20 जुलाई 1958 को पैराग्वे में डॉक्टर रैमोन आर्टेमियो ब्राचो ने दोस्तों के साथ एक बैठक के दौरान World Friendship Day मनाने का प्रस्ताव रखा। बाद में उन्होंने World Friendship Crusade नामक संगठन की स्थापना की, जिसने दुनिया भर में दोस्ती और शांति का संदेश फैलाने का काम किया।

यही पहल आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का आधार बनी। 27 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 30 जुलाई को International Day of Friendship के रूप में आधिकारिक मान्यता दी।

भारत, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में पहले से ही अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाने की परंपरा लोकप्रिय थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 जुलाई को आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने के बाद भी इन देशों में पुरानी परंपरा जारी रही। हालांकि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया और कुछ अन्य देशों में आज भी अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाने की परंपरा ज्यादा लोकप्रिय है।

फ्रेंडशिप बैंड की परंपरा कैसे शुरू हुई?

1990 के दशक में भारत में फ्रेंडशिप बैंड का चलन तेजी से बढ़ा। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स एक-दूसरे की कलाई पर रंग-बिरंगे बैंड बांधकर दोस्ती का इजहार करने लगे। आज भी यह सिलसिला जारी है। दोस्त इस दिन फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। अब इसके साथ डिजिटल ग्रीटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट और छोटे-छोटे गिफ्ट भी जुड़ गए हैं।

फ्रेंडशिप डे पर लोग क्या करते हैं?

इस दिन लोग अपने दोस्तों के साथ समय बिताने और उन्हें स्पेशल महसूस कराने के लिए कई तरीके अपनाते हैं।

दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। गिफ्ट, चॉकलेट या फूल देते हैं।

सोशल मीडिया पर फोटो और यादें शेयर करते हैं।

पुराने दोस्तों को कॉल या मैसेज करके शुभकामनाएं देते हैं।

साथ में लंच, डिनर या छोटी-सी ट्रिप प्लान करते हैं।

दोस्ती की यादों को तस्वीरों और वीडियो के जरिए दोबारा जीते हैं।

फ्रेंडशिप डे को खास कैसे बनाएं?

किसी पुराने दोस्त को अचानक फोन करें। अपने दोस्त को हाथ से लिखा छोटा-सा नोट दें। साथ में कोई नई एक्टिविटी करें। पुरानी तस्वीरों का छोटा-सा कोलाज बनाकर शेयर करें। दोस्त के साथ बिना किसी खास वजह के कुछ समय बिताएं।