क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा इंसान पसंद आने लगे, जिसके साथ रिश्ता आसान न हो? जैसे ऑफिस के किसी कलीग के लिए फीलिंग आना या दोस्त के Ex को पसंद करने लगना। या फिर आपको सुकून भरे रिश्ते से ज्यादा वही रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं, जिनमें थोड़ा रिस्क, ड्रामा और बेचैनी हो? सोशल मीडिया पर डेटिंग के ऐसे ही पैटर्न के लिए इन दिनों ‘फ्रीफॉल डेटिंग’ (Freefall Dating) और ‘वोल्टेज डेटिंग’ (Voltage Dating) जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या है यह ट्रेंड और लोग ऐसे रिश्तों की तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं।

क्या है फ्रीफॉल डेटिंग?

फ्रीफॉल डेटिंग का मतलब ऐसे रिश्तों की तरफ आकर्षित होना है, जिनमें थोड़ा रिस्क, ड्रामा या कन्फ्यूजन हो। यानी व्यक्ति को ऐसा रिश्ता ज्यादा रोमांचक लग सकता है, जिसमें सब कुछ आसानी से और साफ-साफ तय न हो। इसे कुछ जगहों पर ‘वोल्टेज डेटिंग’ (Voltage Dating) भी कहा जा रहा है।

मसलन, ऑफिस के किसी कलीग को पसंद करना, जबकि रिश्ता बिगड़ने पर काम की जगह पर परेशानी हो सकती है। इसी तरह दोस्त के पुराने पार्टनर को डेट करना भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। ऐसे मामलों में हो सकता है कि आकर्षण सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से न हो, बल्कि पूरी परिस्थिति से मिलने वाला रोमांच भी इसमें शामिल हो।

जब किसी रिश्ते में यह साफ न हो कि आगे क्या होगा, तो कई बार वही चीज उसे और दिलचस्प बना देती है। सामने वाले का एक मैसेज, अचानक मिलने की बात या थोड़ी-सी नजदीकी भी बहुत खास लगने लगती है। ऐसे में कई बार हमें लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, जबकि असल वजह रिश्ते का रोमांच भी हो सकती है।

ज्यादा एक्साइटमेंट को प्यार समझना जरूरी नहीं

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अथुल राज बताते हैं कि हम कई बार किसी रिश्ते में महसूस होने वाली भावनाओं को ही प्यार या केमिस्ट्री मान लेते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात से कि हम किसी के लिए बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, यह साबित नहीं होता कि वह रिश्ता हमारे लिए सही भी है।

उनके मुताबिक, जब किसी व्यक्ति का व्यवहार कभी बहुत करीब और कभी बहुत दूर वाला हो, तो हम उसके अगले कदम के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। ऐसे में सामने वाले की छोटी-सी नजदीकी भी बहुत बड़ी लग सकती है। धीरे-धीरे यही एहसास हमें यह मानने पर मजबूर कर सकता है कि हमारे बीच बहुत खास कनेक्शन है।

राज कहते हैं कि अच्छा और स्वस्थ रिश्ता हर समय ड्रामा या उतार-चढ़ाव पर टिका नहीं होता। इसलिए खुद से सिर्फ यह पूछना काफी नहीं है कि मुझे इस व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा महसूस हो रहा है? यह भी देखना जरूरी है कि इस रिश्ते में रहकर मैं कैसा महसूस करता हूं?

अगर किसी रिश्ते की वजह से ज्यादातर समय बेचैनी रहती है, सामने वाले के व्यवहार को लेकर लगातार सोचना पड़ता है या बार-बार यह जानने की जरूरत महसूस होती है कि वह आपको पसंद करता है या नहीं, तो इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

बार-बार मुश्किल रिश्ते ही क्यों पसंद आते हैं?

कई बार हम रिश्तों में वही चीज दोहराते रहते हैं, जिसका अनुभव पहले भी कर चुके होते हैं। पुराने रिश्तों और अनुभवों का असर इस बात पर पड़ सकता है कि आगे चलकर हमें किस तरह के लोग और रिश्ते पसंद आते हैं।

अथुल राज के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने पहले ऐसा अनुभव किया है कि किसी के करीब आने के लिए उसे बहुत कोशिश करनी पड़ती है या सामने वाले का प्यार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो आगे चलकर वह अनजाने में ऐसे ही रिश्तों की तरफ खिंच सकता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि वह जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को चुन रहा है जो उसे प्यार या भरोसा नहीं देता। कई बार ऐसी स्थिति उसे जानी-पहचानी लगती है। और जो चीज जानी-पहचानी हो, वह हमें गलत होने के बावजूद सही लग सकती है।

धीरे-धीरे व्यक्ति को यह लगने लगता है कि सामने वाले को पाने की कोशिश ही इस रिश्ते की खासियत है। अगर इस बात पर ध्यान न दिया जाए तो अलग-अलग लोगों के साथ भी एक जैसा रिश्ता और वही कहानी दोहराई जा सकती है।

रिश्ते को लेकर बार-बार दूसरों से सलाह क्यों लेते हैं?

डेटिंग में यह पता नहीं होता कि रिश्ता आगे जाकर कहां पहुंचेगा। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं, इसका कोई पक्का जवाब शुरुआत में नहीं मिल सकता। इसी वजह से कई लोगों को रिश्ते को लेकर फैसला लेना मुश्किल लगता है।

ऐसे में वे अपने मन की बात समझने के बजाय बार-बार बाहर से जवाब ढूंढने लगते हैं। कोई दोस्तों से सलाह लेता है, कोई टैरो रीडिंग करवाता है और आजकल कुछ लोग AI से भी अपने रिश्ते को लेकर सवाल पूछते हैं।

अथुल राज कहते हैं कि बाहर से मिली सलाह थोड़ी देर के लिए मन को तसल्ली दे सकती है, लेकिन इससे आप अपने रिश्ते को खुद समझना नहीं सीखते।

इसलिए यह देखना ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला आपके साथ असल में कैसा व्यवहार करता है। वह क्या कहता है, यह अपनी जगह है, लेकिन वह बार-बार क्या करता है, इससे रिश्ते के बारे में ज्यादा पता चलता है।

खुद से पूछें ये सवाल

किसी को पसंद करना और उसके लिए आकर्षण महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछना मददगार हो सकता है—

क्या इस रिश्ते में मुझे सुकून ज्यादा मिलता है या बेचैनी?

क्या सामने वाला मेरे साथ लगातार एक जैसा व्यवहार करता है?

क्या मुझे बार-बार उसके प्यार या कमिटमेंट का भरोसा चाहिए?

क्या मुझे सच में वह व्यक्ति पसंद है या उसके साथ जुड़ा रोमांच?

क्या यह रिश्ता मेरी उन जरूरतों को पूरा करता है जो मैं अपने पार्टनर से चाहता हूं?

किसी भी रिश्ते में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आना सामान्य है। लेकिन अगर रिश्ते का रिस्क, ड्रामा और टेंशन ही आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, तो एक बार रुककर यह समझना जरूरी है कि आपको सच में वह व्यक्ति पसंद है या फिर उस रिश्ते का रोमांच।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। रिश्तों से जुड़ी व्यक्तिगत परेशानी या लगातार भावनात्मक तनाव महसूस होने पर किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ/काउंसलर से सलाह लेना बेहतर है।