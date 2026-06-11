Fresh Fruit Watermelon Cake: इन दिनों बाजार में भर-भरकर तरबूज आ रहे हैं। ऐसे में आपने तरबूज से कई तरह की रेसिपी बनाई होगी लेकिन क्या तरबूज के साथ अपने मनपसंद फलों को मिलाकर फ्रेश फ्रूट वॉटरमेलन केक बनाया है। आजकल वॉटरमेलन फ्रूट केक या नो-बेक फ्रूट केक बर्थडे पार्टी, फैमिली गेट-टुगेदर और समर सेलिब्रेशन में फेमस हो रहे हैं।

सबसे खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए न ओवन की जरूरत होती है और न ही भारी मात्रा में क्रीम या मैदा की। सिर्फ तरबूज और कुछ ताजे फलों की मदद से आप केक तैयार कर सकते हैं। यह देखने में जितना शानदार लगता है, खाने में उतना ही ताजा और हेल्दी भी होता है। इन केक का बेस तरबूज होता है, जबकि सजावट के लिए स्ट्रॉबेरी, अंगूर, कीवी, ब्लूबेरी, संतरा, ड्रैगन फ्रूट और खरबूजे जैसे फलों का इस्तेमाल किया जाता है।

वॉटरमेलन केक

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, ब्लूबेरी (या जामुन), कीवी, संतरा,टूथपिक।

बनाने का तरीका

तरबूज के ऊपर और नीचे का हिस्सा काटकर सपाट कर लें। फिर उसका छिलका हटाकर उसे गोल केक जैसा आकार दें। इसके बाद ऊपर और किनारों पर फलों को टूथपिक की मदद से सजाएं। आप चाहें तो ग्रीक योगर्ट या व्हिप्ड क्रीम की पतली परत भी लगा सकते हैं।

टू-टियर फ्रूट केक

सबसे पहले बड़ा तरबूज लेकर उससे नीचे का हिस्सा तैयार करें। फिर छोटे तरबूज या कटे हुए बड़े टुकड़े से ऊपर की लेयर बनाएं। इसके बाद दोनों को लकड़ी की सींक या स्क्युअर से जोड़ दें। फिर ऊपर से मनपसंद फलों से सजावट करें।

वॉटरमेलन कैसल (Castle Cake)

इसमें महल वाली डिजाइन का केक बनाया जाता है। यह बच्चों की पार्टी के लिए आप बना सकते हैं। इसमें आधे तरबूज से बेस बनाया जाता है। फिर तरबूज के टुकड़ों को मीनारों और दीवारों के आकार में काटा जाता है। फिर कटे हुए टुकड़ों को टूथपिक से जोड़कर महल का रूप दिया जाता है। आसपास अंगूर, खरबूजा और ड्रैगन फ्रूट सजाए जाते हैं।

फ्रूट बास्केट केक

इसमें टोकरी जैसी आकर्षक डिजाइन बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए तरबूज को काटें। फिर खरबूजे के मोटे छिलके से हैंडल बनाएं। इसके बाद अंदर अंगूर, स्ट्रॉबेरी, कीवी और ब्लूबेरी भर दें। फिर सामने फलों से फूलों की डिजाइन बना सकते हैं।

नंबर या बर्थडे थीम केक

यह बर्थडे के लिए परफेक्ट रहेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे, खरबूजे या तरबूज के छिलके से नंबर काट लें, जो भी आप चाहते हों। फिर उसे टूथपिक की मदद से ऊपर लगाएं। आप चाहें तो इसमें बर्थडे या एनिवर्सरी थीम के लिए नाम और उम्र भी जोड़ सकते हैं।