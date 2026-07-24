आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा होता होगा कि किसी वजह से लाइट चली जाए या फ्रिज खराब हो जाए तब आप क्या करते हैं? सबसे पहले फ्रिज से कौन सी चीज बाहर निकालकर इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है वो कौन सी चीजें हैं जो सबसे पहले खराब हो सकती हैं। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर बिजली चली जाए तो फ्रिज का दरवाजा बंद रखना ज्यादा जरूरी होता है।

बंद फ्रिज लगभग 4 घंटे तक और फुल फ्रीजर करीब 48 घंटे (आधा भरा हो तो लगभग 24 घंटे) तक ठंडक बनाए रख सकता है। इसलिए जब तक जरूरत न हो, दरवाजा बार-बार न खोलें। अब जानते हैं क्या हैं वो चीजें जिन्हें पहले बाहर निकालकर यूज कर लेना चाहिए। अगर पावर कट लंबा हो जाए या फिर आपका फ्रिज कूलिंग करना बंद कर दे तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए।

दूध

दूध जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों में आता है। तापमान बढ़ने पर इसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर दूध अभी भी ठंडा है, तो उससे चाय, खीर, पनीर या दही जैसी चीजें तुरंत बना लें।

कच्चा मांस, चिकन और मछली

ये सबसे ज्यादा जल्दी खराब होने वाली चीजों में शामिल हैं। अगर फ्रीजर की ठंडक खत्म होने लगे, तो इन्हें तुरंत पकाकर इस्तेमाल करें। दोबारा बिना अच्छी तरह पकाए इस्तेमाल न करें।

पका हुआ बचा हुआ खाना

दाल, सब्जी, चावल, पास्ता या अन्य पका हुआ खाना कमरे के तापमान पर ज्यादा देर रहने पर जल्दी असुरक्षित हो सकता है। अगर बिजली लंबे समय तक नहीं आने वाली है, तो इन्हें पहले खत्म करें।

पनीर

पनीर में नमी अधिक होती है। लंबे समय तक ठंडक न मिलने पर इसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसे जल्दी पकाकर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है।

ताजी क्रीम और मलाई

डेयरी उत्पाद तापमान बढ़ने पर जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक बिजली नहीं है, तो इन्हें पहले इस्तेमाल कर लेना सुरक्षित रहता है।

कटे हुए फल और सब्जियां

कटने के बाद फल जल्दी खराब हो सकते हैं। इनमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए कटे हुए फलों और सब्जियों को बाहर निकालकर यूज करना बेहतर होता है।

खुले पैकेट वाले जूस या नारियल पानी

एक बार खोलने के बाद इन्हें लगातार ठंडा रखना जरूरी होता है। लंबे समय तक बिना ठंडक के रहने पर ये खराब हो सकते हैं।

दही

दही में पहले से अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ज्यादा देर गर्म रहने पर उसका स्वाद और गुणवत्ता बदल सकती है। लंबे पावर कट के बाद दही खट्टा होकर खराब भी हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बिजली जाने के बाद खाद्य पदार्थों की सुरक्षा उनकी किस्म, तापमान और पावर कट की अवधि पर निर्भर करती है।