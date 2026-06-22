Pre Makeup Skincare Tips: आजकल ज्यादातर लोग पार्टी, ऑफिस, फंक्शन या किसी खास मौके पर मेकअप करना पसंद करते हैं। कई बार मेकअप के बाद भी चेहरा डल और पैची नजर आ सकता है। जिसका कारण प्री मेकअप रूटीन हो सकता है। कई बार हम चेहरे पर डायरेक्ट मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से लुक ज्यादा निखरकर नहीं आ पाता है। अगर आप भी अक्सर मेकअप का इस्तेमाल करती हैं तो उससे पहले कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं। ये टिप्स चेहरे को फ्रेश और स्मूद मेकअप लुक देने में मदद कर सकते हैं।

चेहरे को साफ करें

मेकअप लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ करना जरूरी है। दिनभर की धूल, पसीना और ऑयल त्वचा पर जमा हो जाते हैं, जिससे मेकअप फिनिशिंग प्रभावित हो सकती है। इसके लिए आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेसवॉश का इस्तेमाल करें। जिससे चेहरा मेकअप के बाद ज्यादा फ्रेश नजर आ सकता है।

टोनर लगाएं

चेहरे को साफ करने के बाद टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए टोनर को एक कॉटन पैड की मदद से चेहरे पर लगाएं। टोनर से त्वचा फ्रेश रहती है और गंदगी दूर करने में मदद मिल सकती है।

मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल

टोनर लगाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाया जा सकता है जो स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करने से मेकअप ज्यादा अच्छे से सेट होता है और स्किन भी स्मूद और ग्लोइंग नजर आती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें और ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड या नॉन ऑयली मॉइश्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्राइमर

मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मेकअप ज्यादा अच्छे से सेट होता है और स्किन भी फ्लॉलेस लगती है। इसे लगाने से मेकअप की फिनिशिंग अच्छी हो सकती है।

लिप बाम

त्वचा के साथ-साथ होठों का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है। लिपस्टिक या मेकअप लगाने से पहले लिप बाम जरूर लगाएं जो होठों को हाइड्रेट रखता है और लिपस्टिक भी लंबे समय तक टिकी रह सकती है।

हर व्यक्ति का स्किन टाइप अलग-अलग होता है इसलिए किसी भी मेकअप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी तरह की स्किन संबंधी समस्या है तो किसी भी मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।