Home remedies for hair growth: हर दूसरा इंसाना आजकल बालों की समस्या को लेकर परेशान है। किसी के बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो किसी के जल्दी सफेद हो रहे हैं। बालों का पतला होना, झड़ना या फिर दोबारा नए बालों का न उगना लोगों को परेशान कर रहा है। पहले के टाइम में दादा-नानी घरेलू नुस्खे अपनाकर बालों की केयर करती थीं। यहां हम आपके लिए बालों की ग्रोथ के लिए दादी-नानी के 8 देसी नुस्खे लेकर आए हैं। इससे आपको बालों की ग्रोथ बढ़ाने से लेकर हेयर फॉल की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।

नारियल का तेल

बालों की ग्रोथ के लिए रक्त प्रवाह का बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे बालों की जड़े मजबूत हो सकती हैं। इसके लिए आप स्कैल्प पर गर्म नारियल के तेल से मालिश करें।

गुड़हल के फूल

बालों की कई तरह की समस्याओं के लिए गुड़हल के फूल फायदेमंद हो सकता है। इससे जड़ों को पोषण मिलता है। बालों का पतला होनाे की समस्या भी कम हो सकती है। इसके लिए आप गुड़हल के फूल और पत्तियों का मास्क बनाकर लगाएं।

शहद के साथ प्याज का रस

सिर में शहद के साथ प्याज का रस लगाने से बालों के रोमछिद्रों में जान आ जाती है। साथ ही बालों का दोबारा उगना शुरू हो सकते हैं। हालांकि यह किसी रिसर्च में साबित नहीं हुआ है।

मेथी के बीजों का पेस्ट

बालों के झड़ने से अगर परेशान हैं तो आपको मेथी के बीजों का पेस्ट लगाना चाहिए। इससे बालों में चमक आती है। इसके लिए भीगे हुए मेथी के बीजों का पेस्ट इस्तेमाल करें।

करी पत्ते के साथ सरसों का तेल

अगर आप अपने बालों को घना और स्वस्थ बनाना चाहती हैं तो आपको बालों में सरसों और करी पत्ते से तैयार तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बनाने के लिए आप सरसो के तेल में करी पत्ते को उबालें और लगाएं।

एलोवेरा जेल

रुखों बालों को सही करने के लिए एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। बालों को आराम देने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए एलोवेरा जेल को सीधे स्कैल्प पर लगा सकती हैं।

अरंडी का तेल

बोलों को गहन पोषण और तेजी से बालों के विकास के लिए आप अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप इसे रात में बालों में लगाएं सुबह हेयर वॉश कर लें।

चावल के पानी का इस्तेमाल करें

बालों में लचीलापन लाने और टूटने को कम करने के लिए चावल के पानी से अपने बालों को धोएं। चावल का पानी बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। ये नुस्खे सामान्य जानकारी के लिए हैं और किसी भी एलर्जी या समस्या की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें।