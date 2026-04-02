फ्रिज का इस्तेमाल सब्जियों, फलों और पके हुए भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लोग इसमें फ्रोजन फूड स्टोर करते हैं, ठंडा होने के लिए पानी रखते हैं और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें भी रखते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में फ्रिज का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि तेज गर्मी में खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं। ऐसे में लोग ठंडा पानी, दही, फल, दूध, जूस और बचा हुआ खाना सब कुछ फ्रिज में ही रखते हैं।

हालांकि, समस्या तब होती है जब फ्रिज छोटा हो और सामान ज्यादा, जिससे न सिर्फ फ्रिज भरा-भरा दिखने लगता है बल्कि जरूरत की चीजें कई बार रखना भी मुश्किल हो जाता है। फ्रिज में जब सामान बिखरे होते हैं, तो इससे उसकी कूलिंग पर भी असर पड़ता है। अगर आप भी छोटी फ्रिज में जगह कम पड़ने की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कुछ आसान और स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप अपने छोटे फ्रिज में भी ज्यादा स्पेस बना सकते हैं और चीजों को व्यवस्थित रख सकते हैं।

छोटी फ्रिज में ज्यादा स्पेस बनाने के 7 आसान और स्मार्ट तरीके

1- फ्रिज की शेल्फ का सही इस्तेमाल करें

फ्रिज के दरवाजे में इतना स्पेस होता है कि आप जरूरत के कई सामान को अगर व्यवस्थित तरीके से रखें तो ज्यादा स्पेस मिल जाती है। फ्रिज के दरवाजे में सॉस, बटर, जैम, छोटी बोतलें और पैकेट रखें। इससे अंदर की शेल्फ में बड़ी चीजों के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाता है। यहां पर आप छोटे-छोटे डिब्बों में धनिया, मिर्च और अदरक जैसी छोटी चीजें भी रख सकते हैं।

2- वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करें

फ्रिज में चीजों को फैलाने की बजाय ऊपर-नीचे स्टैक करके रखें। बोतलें, डिब्बे और कंटेनर सही तरीके से रखने से खाली जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।

3- सही बोतलें रखें

कई बार मोटी और बड़ी बोतलें फ्रिज में जगह ज्यादा घेरती हैं। ऐसे में बड़ी बोतलों की जगह पतली और लंबी बोतलों का इस्तेमाल करें। इन्हें एक लाइन में रखने से फ्रिज भरा हुआ नहीं लगता और जगह भी पर्याप्त मिल जाती है।

4- कंटेनर का इस्तेमाल करें

फ्रिज में टमाटर, मिर्च, धनिया, अदरक इत्यादि चीजों को रखने के लिए समान आकार वाले कंटेनर का इस्तेमाल करें। इससे आप एक के ऊपर एक कई कंटेनर रख सकते हैं, जिससे कम जगह में ज्यादा सामान रखने में आसानी होती है।

5- इन्हें कंटेनर में रखें

सब्जियों के बड़े पैकेट, फ्रोजन आइटम इत्यादि चीजों को छोटे कंटेनर में रखें। इससे काफी जगह बचती है।

6- नीचे वाले डिब्बे में रखें सही सामान

फ्रिज के नीचे वाला डिब्बा (क्रिस्पर बॉक्स) खासतौर पर फल-सब्जियों को ताजा रखने के लिए बनाया होता है। इसमें हरी सब्जियां, भिंडी, बैगन, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, खीरा, सेब, संतरा और नाशपाती जैसी चीजों को रखें।

7- बड़े काम के हैं फ्रिज ऑर्गेनाइजर

इसके अलावा छोटे फ्रिज ऑर्गेनाइजर या हैंगिंग बास्केट का इस्तेमाल करें। इससे खाली जगह भी काम में आ जाती है और फ्रिज ज्यादा व्यवस्थित दिखता है। इसके साथ ही फ्रिज में रखी एक्सपायर या लंबे समय से रखी चीजों को हफ्ते में एक बार चेक करते रहें और बेकार सामान को हटाते रहें।

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