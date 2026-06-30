Gardening Tips: बगीचे, बालकनी या छत पर कई तरह के पौधे लगाए जाते हैं। इससे घर की खूबसूरती बढ़ती है और साथ ही माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। ज्यादातर लोग फूलों वाले पौधे लगाना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार देखभाल के बावजूद पौधों में कलियां आती हैं लेकिन फूल खिलने से पहले ही वे झड़ जाते हैं। अगर आपके पौधों के साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है, तो इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जिसके लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं, जो पौधों को फूलों से भर सकते हैं।

पोटैशियम की कमी

कई बार पौधे की कलियां पोटैशियम की कमी के वजह से भी झड़ सकती हैं। अगर पत्ते किनारे से पीले दिख रहे हैं या फिर उनकी कलियां झड़ रही हैं तो ऐसे में केले के छिलके से तैयार किया गया खाद या उसका घोल इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फूलों की कलियां मजबूत हो सकती हैं। हर 15 से 20 दिन में इस खाद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ और कलियों के झड़ने की समस्या को कम करने के लिए गोबर की खाद भी असरदार साबित हो सकती है।

पानी की कमी या अधिकता

पौधों को पानी की सही मात्रा देना जरूरी है। जहां एक ओर पानी की कमी से पौधे मुरझा सकते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पानी ज्यादा होने पर जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी देना आवश्यक है। मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही पौधों को पानी देना चाहिए। इससे पौधे की कलियां खिलने से पहले झड़ने से बच सकती हैं।

अचानक मौसम में बदलाव

मौसम में अचानक बदलाव भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। तेज गर्मी या तापमान में अचनाक बदलाव के कारण भी कलियां झड़ सकती हैं। ऐसे में पौधे को खास देखभाल की जरूरत होती है। इसके लिए पौधे को छांव में रखें और कुछ घंटों की धूप जरूर लगने दें। जिससे पौधा स्वस्थ रहेगा और कलियां झड़ने की समस्या कम हो सकती है।

इसके अलावा पौधों की कलियां झड़ने के पीछे कीटों का हमला जैसे मीलीबग्स और एफिड्स की समस्या भी एक कारण हो सकता है। कीड़ों के हमले से कलियां कमजोर होकर समय से पहले गिरने सकती हैं। इसलिए नियमित रूप से पौधों की देखभाल करें और समय-समय पर नीम का तेल पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं जिससे कीटों की समस्या दूर हो सकती है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।