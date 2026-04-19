मौसम गर्म होने पर कई बार घर में रखे अनाज और दालों में कीड़े या घुन लग जाते हैं। यह समस्या बारिश में नमी बढ़ने पर भी होती है। हर घर में आटा,दाल,चावल, चना,मटर या मसालों का स्टोर किया जाता है। ऐसे में जब इनमें घुन या कीड़े हो जाते हैं तो इन्हें हटाना कई बार मुश्किल हो जाता है। चीजें खराब होने से इन्हें फेंकना पड़ता है। अनाज से लेकर दालों और मसालों को आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ इंतजाम करने चाहिए। आइए जानें इसके बारे में।

सरसों का तेल

चने की दाल को कीड़ों या घुन से सुरक्षित रखने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। इसके लिए किसी बर्तन में चने की दाल को निकालें और एक चम्मच सरसों का तेल डालें। तेल को अच्छी तरह से दाल पर मिलाएं। इसे सूखे-एयरटाइट कंटेनर में भर दें।

नीम की पत्तियां

अगर आप गेहूं, चना, मटर को स्टोर कर रहे हैं तो उन्हें घुन या कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करें। नीम की पत्तियों को धोकर सुखाएं। साथ में तेज पत्ता भी लें। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी रख सकते हैं। इन्हें अनाज के डिब्बे में रख दें।

कच्ची हल्दी

अनाज-दाल को सुरक्षित रखने के लिए आप कच्ची हल्दी यूज करें। सबसे पहले कच्ची हल्दी की गांठ लें। उसे थोड़ा धूप में सुखाएं। छोटे-छोटे स्लाइस में कट करें। सूती कपड़े में लपेटे और पोटली बनाकर अनाज में रख दें।

हींग

मसूर की दाल को सुरक्षित रखने के लिए आप एक छोटे से कपड़े में थोड़ी सी हींग डालकर पोटली बनाकर उसके बीच में रख दें। इसकी गंध से कीड़े दूर रहेंगे।

लौंग

आटा, मसालों, दालों और चावलों को सुरक्षित रखने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें डिब्बों में स्टोर करते समय तले में लौंग डाल दें। फिर आटा, दाल, चावल जो भी है उसे डिब्बे में डालें। बीच में फिर लौंग डाल दें। ऊपर से फिर इन चीजों को स्टोर कर लें। ऐसा करने से घुन या कीड़े नहीं लगेंगे।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।