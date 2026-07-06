बरसात का मौसम अपने साथ कई सारी छोटी-छोटी समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में घर में सीलन और फर्निचर में नमी आने के चलते बदबू आने की समस्या आम होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब किचन में रखे सामान खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं या मसालों से बदबू आने लगती है। इन सबके पीछे की वजह नमी होती है।

बरसात के मौसम में हल्की सी नमी किचन में रखी कई चीजों को खराब कर सकती है। इन्हीं में से एक आटा भी है। अगर आटे को सही तरह से स्टोर करके न रखा जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है और घुन या अन्य कीड़े तक पड़ सकते हैं, जिसके चलते पूरा आटा खराब हो जाता है और उसे फेंकना पड़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं किन गलतियों की वजह से आटे में घुन लगते हैं और इनसे बचाने के लिए किस तरह स्टोर करके रखा जाए।

क्यों लगते हैं आटे में घुन और कीड़े

आटे को सुरक्षित रखने का पहला तरीका है कि उसे आप हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखें। कई बार लोग इस्तेमाल करने के बाद ढक्कन को ठीक से बंद नहीं करते या फिर खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में नमी जब आटे के संपर्क में आती है तो वह जल्दी खराब होने लगता है और कुछ समय बाद घुन व कीड़े भी लग जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमेशा स्टील, कांच या अच्छी गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर का चुनाव करें।

आटे को घुन से बचाने के तरीके

1- नीम की पत्तियां आ सकती हैं काम

पुराने समय में जब इतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं, तब भी लोग घर के जरूरी सामानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते थे। इसके लिए कई पारंपरिक देसी तरीके अपनाते थे। इन्हीं में से एक है नीम की पत्तियां। नीम की सूखी पत्तियों में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और कीटरोधी गुण पाए जाते हैं। आटे के डिब्बे में कुछ सूखी नीम की पत्तियां रख देने से घुन और कीड़ों के पनपने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है।

2- तेज पत्ता भी रख सकते हैं

आटे को घुन से बचाने के लिए तेज पत्ता भी काम आ सकता है। गांव-देहात में आज भी लोग आटे को घुन और कीड़ों से बचाने के लिए उसमें तेज पत्ता डालकर रखते हैं। दरअसल, तेज पत्ते की तेज और तीखी खुशबू घुन और दूसरे छोटे कीड़ों को दूर भगाने में मदद करती है। इसके लिए आप आटे के डिब्बे में 3-4 तेज पत्ते डाल सकते हैं।

3- लाल मिर्च और लौंग

सूखी लाल मिर्च और लौंग का इस्तेमाल खाने का स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन यह आटे को घुन से बचाने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसके लिए आटे के डिब्बे में 2-4 सूखी लाल मिर्च या लौंग डाल दें। इनकी तेज गंध कीड़ों और घुन को दूर रखने में मदद करती है।

4- नमी आने पर क्या करें

बरसात के मौसम में कई बार आटे में नमी चली जाती है, जिसके चलते वह जल्दी खराब होने लगते हैं। ऐसे में आप सबसे पहले आटे के प्रभावित हिस्से को निकाल दें। इसके बाद आटे को धूप में कुछ देर के लिए रख दें, इससे नमी धीरे-धीरे खत्म हो सकती है और आटा लंबे समय तक ताजा रह सकता है। बरसात के मौसम में आप 15-20 दिनों में एक बार आटे को हल्की धूप दिखा सकते हैं।

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