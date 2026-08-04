कई बार यात्रा पर निकलने से ठीक पहले जब हम बैग पैक करते हैं तो अचानक पता चलता है कि उसकी चेन टूट गई है या जाम हो गई है। ऐसे समय में इसे तुरंत बनवाना काफी मुश्किल का काम होता है। क्योंकि, कई बार देर रात या सुबह-सुबह दर्जी और मोची की दुकानें बंद होती हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या करें। मजबूरी में कई लोग टूटी हुई चेन वाले बैग से ही यात्रा करते हैं या फिर दूसरे बैग का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ट्रैवल बैग ही नहीं, बल्कि स्कूल बैग, ऑफिस बैग, पर्स और यहां तक कि कपड़ों तक की चेन खराब होने की समस्या आम है। हालांकि, टूटी हुई या फंसी हुई चेन को आप घर पर ही आसानी से ठीक कर सकते हैं।

क्यों खराब होती है जिप

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैग या कपड़े की चेन खराब क्यों होती है। दरअसल, जिप सही तरीके से काम करने के लिए सही दबाव पर निर्भर करती है। चेन का स्लाइडर जिसे पकड़कर ऊपर-नीचे खींचते हैं, दोनों तरफ के दांतों को आपस में जोड़ता है। लगातार इस्तेमाल, जोर से खींचने या जरूरत से ज्यादा सामान भरने की वजह से स्लाइडर धीरे-धीरे ढीला हो जाता है। जब इसका मुंह थोड़ा खुल जाता है, तो वह दांतों को ठीक से जोड़ नहीं पाता। ऐसे में जिप ऊपर तो चली जाती है, लेकिन उसके पीछे के दांत आपस में जुड़ने के बजाए अलग हो सकते हैं।

एक तरफ से निकले चेन को कैसे ठीक करें

अगर जिप के दांत बार-बार अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है स्लाइडर की पकड़ ढीली हो गई है। इसे ठीक करने के लिए एक पतली नाक वाला प्लास लें। जिप को पूरी तरह नीचे तक खोल दें। अब प्लास को स्लाइडर के एक तरफ लगाकर हल्के हाथ से दबाएं। इस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला चाहिए। इसी तरह दूसरी तरफ से भी करें। अब जिप बंद करके देखें। अगर दांत अभी भी अलग हो रहे हैं, तो दोनों तरफ एक बार फिर हल्का सा दबा दें।

फंसी हुई जिप को ठीक करने का आसान तरीका

कई बार चेन स्लाइडर के बीच में या किसी अन्य हिस्से पर फंस जाती है। ऐसे में चेन न तो आगे जाता है और न ही पीछे। जोर लगाकर खींचने पर उसका हैंडल टूट सकता है या कपड़ा फट सकता है। ऐसा तब होता है जब कपड़े के धागे जिप के दांतों में अटक जाते हैं। इसके लिए पेंसिल की नोक को फंसी हुई जिप के ऊपर और नीचे वाले दांतों पर अच्छी तरह रगड़ें और धीरे-धीरे इसे आगे-पीछे हिलाएं। पेंसिल का ग्रेफाइट एक सूखे लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और जिप आसानी से चलने लगती है।

बार-बार चेन अटकने पर क्या करें

अगर चेन बार-बार अटक जा रही है और इसे खींचने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसे में आप साबुन की टिकिया, लिप बाम या पेट्रोलियम जेली (वैसलीन) का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज को चेन के दांतों पर हल्का सा रगड़ दें। इससे चेन को खोलने और बंद करने में आसानी होती है।

ऐसे करें सफाई

कई बार जिप के दांतों में धागे, धूल, मिट्टी या बाल भी फंस जाते हैं। ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ब्रश की मदद से चेन और स्लाइडर वाले हिस्से पर अच्छे से रगड़कर सफाई करें। सफाई के बाद हल्का सा नारियल तेल या मोम लगा देने से चेन बेहतर तरीके से काम कर सकती है।

खराब होने से बचाने का तरीका

जैकेट या अन्य कपड़ों को धोने से पहले उनकी जिप पूरी तरह बंद करके और कपड़े को उल्टा करके वॉशिंग मशीन में डालना चाहिए। यात्रा के समय बैग या सूटकेस में जरूरत से ज्यादा सामान नहीं भरना चाहिए।

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