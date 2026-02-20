गर्मी के मौसम ने धीरे-धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है। इस मौसम में कई फल और सब्जियों की भी खेती व्यापक रूप से होती है। गर्मी के मौसम में आम से लेकर पपीता तक खूब खाए जाते हैं। अब सब्जियों और फलों की खेती न सिर्फ जमीन बल्कि गमले और छत पर भी होने लगी है। लोग घर पर गमले में कई तरह की सब्जियां लगाते हैं। हालांकि, कई ऐसे फल भी हैं जिन्हें आप गमले में उगा सकते हैं।

1- सदाबहार स्ट्रॉबेरी

स्ट्रॉबेरी की कई किस्में ऐसी आती हैं जो हर मौसम में उग सकती हैं। ऐसे में आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। इसके लिए कम से कम 12 इंच की गहराई वाला या फिर उससे भी बड़ा गमला ले सकते हैं। इसमें आधा हिस्सा कोकोपीट और आधा वर्मीकंपोस्ट का मिला दें। इसकी मिट्टी हमेशा हल्की नम होनी चाहिए। समय-समय पर जैविक खाद देते रहें। इसके पौधे को दिन में कम से कम 6 घंटे की धूप जरूरी होती है। ऐसे में कुछ ही दिनों में आप घर पर उगाई गई स्ट्रॉबेरी का आनंद ले सकते हैं।

2- अंजीर

आप घर पर अंजीर का पौधा भी लगा सकते हैं। इन्हें भी 12 इंच या फिर इससे बड़े गमले में लगा सकते हैं। इस पौधे को प्रतिदिन 6 घंटे या उससे अधिक धूप चाहिए होती है। गमले में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जल निकासी वाली मिट्टी में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। इस पौधे पर अंजीर एक साल के अंदर आ सकता है।

3- अंगूर

अंगूर वसंत ऋतु का फल है ऐसे में इसे आप अगर अभी लगा देते हैं तो कुछ महीने में इस फल का आनंद उठा सकते हैं। गमले में करीब 60 फीसदी उपजाऊ मिट्टी, 20 प्रतिशत कंपोस्ट और 20 फीसदी कोकोपीट डालकर इसका बीच जा फिर पौधा लगा दें। गमले को उस जगह पर रखें जहां से इसकी बेल फैल सके।

4- ड्रैगन फ्रूट

पिछले कुछ समय से भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर किसानों को काफी जोर दिया है। देश के कई भागों में इसकी व्यापक रूप से खेती होती है। लेकिन इसे आप गमले में भी उगा सकते हैं। इसके लिए 20-24 इंच चौड़ा गमला लें लें और उसमें रेतीली मिट्टी डाल दें। फिर वर्मी कम्पोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट मिला दें। गमले में एक लकड़ी गाड़ दें जिससे इसके पौधे को सहारा मिल जाए।

5- अमरूद

अमरूद के कई छोटे किस्म के पौधे आते हैं। ताइवान पिंक, रेड डायमंड, थाई रेड और हिसार सफेद जैसे अमरूद के किस्म गमले में उगाए जा सकते हैं। इनपर फल भी काफी जल्दी आते हैं। इसके लिए आप 12-15 इंच का गमला ले लें और इसमें उपजाऊ मिट्टी डाल कर अमरूद के पौधे की रोपाई कर दें। गमले को धूप वाली जगह रखें और समय-समय पर पानी-खाद देते रहें।

