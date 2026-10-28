chia seeds best way to eat: चिया सीड्स सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, इसलिए आजकल बहुत सारे लोग इसे डाइट में शामिल करना चाहते हैं। अगर आप भी सिर्फ पानी में भिगोकर चिया सीड्स खाते हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है।

आप इन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूध, दही, स्मूदी और ओट्स जैसी चीजों में चिया सीड्स मिलाने से खाने का स्वाद और बनावट बेहतर हो सकती है। इनमें फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। आइए जानते हैं चिया सीड्स खाने के 5 तरीके।

चिया सीड्स से बनाएं पुडिंग

चिया सीड्स को डाइट में शामिल करने का सबसे आसान तरीका है इसकी पुडिंग तैयार करना। इसे आप सुबह के नाश्ते में लिए आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स लें। इन्हें आधा से तीन-चौथाई कप दूध या दही में अच्छी तरह मिला लें। फिर इसे आपको ढककर रातभर फ्रिज में रख देना है।

अगर मौसम बहुत ठंडा है तो बाहर भी रख सकते हैं। सुबह तक चिया सीड्स तरल पदार्थ सोखकर गाढ़े हो जाएंगे और पुडिंग जैसी बनावट बन जाएगी। अब इसमें कटे हुए फल, थोड़े मेवे या अपनी पसंद के बीज मिलाकर खा सकते हैं।

दूध या दही से कैल्शियम और प्रोटीन भी मिल सकता है। ध्यान रखें कि इसमें अतिरिक्त चीनी डालने के बजाय फल से मिठास लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। या आप इसमें मिठास के लिए शहद भी मिला सकते हैं।

फलों के साथ बनाएं चिया सीड्स जैम

ये तरीका बेहद अलग है चिया सीड्स को डाइट में शामिल करने का। आप बड़ी आसानी से इनसे घर पर जैम बना सकते हैं। यह बनाना बेहद आसान है। इसके लिए बस आपको करना ये है कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या अपनी पसंद के दूसरे मुलायम फल लेकर आने हैं।

फिर इन्हें अच्छी तरह मैश कर लेना है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स मिलाएं। स्वाद के लिए चाहें तो थोड़ा शहद डाल सकते हैं। इस मिश्रण को कुछ देर रख दें, ताकि चिया सीड्स तरल पदार्थ सोखकर इसे गाढ़ा बना दें। इस तरह घर पर ऐसा फ्रूट स्प्रेड तैयार किया जा सकता है।

दही में मिलाकर खाएं चिया सीड्स

अगर ज्यादा कुछ नहीं करना है तो आप चिया सीड्स को दही के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी दही में चिया सीड्स मिलाएं और ऊपर से कटे हुए फल व थोड़े ओट्स या ग्रेनोला डाल दें।

आप इसे तुरंत खाने के बजाय कुछ देर फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं, ताकि बीज अच्छी तरह फूल जाएं। दही से प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, जबकि चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड देते हैं।

स्मूदी में मिलाएं चिया सीड्स

सुबह जल्दी-जल्दी में कई बार नाश्ता बनाने का समय नहीं मिलता है। ऐसे में आप चिया सीड्स को स्मूदी में मिलाकर ले सकते हैं।

इसके लिए एक कप दूध या अपनी पसंद का तरल पदार्थ लें। इसमें केला या दूसरे फल, एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स और चाहें तो थोड़ा नट बटर मिलाकर ब्लेंड कर लें। स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए थोड़ी पालक भी डाली जा सकती है।

ओवरनाइट ओट्स में डालें चिया सीड्स

चिया सीड्स को ओवरनाइट ओट्स में मिलाकर भी खाया जा सकता है। इसके लिए आधा कप रोल्ड ओट्स, एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स और करीब तीन-चौथाई कप दूध एक बर्तन में मिलाएं। इसे ढककर रातभर फ्रिज में रख दें। सुबह इसमें दही और अपनी पसंद के फल मिला सकते हैं।

ओट्स और चिया सीड्स दोनों में फाइबर होता है। फाइबर से पेट देर तक भरा महसूस हो सकता है, जिससे बार-बार भूख लगने की परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य पोषण संबंधी जानकारी के लिए है। चिया सीड्स को संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में ही लें। किसी बीमारी या विशेष स्वास्थ्य स्थिति में इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटीशियन से सलाह लें।