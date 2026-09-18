वेट लॉस करने के लिए खाना छोड़ देना सही है या नहीं? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है। हाल ही में फिटनेस ट्रेनर सारा कछारा ने लगातार 13 दिन बिना खाना खाए रहने का अपना अनुभव इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए साझा किया। उन्होंने बताया कि करीब 10-11वें दिन उन्हें अपने शरीर में कुछ ऐसे बदलाव महसूस होने लगे, जो उनके लिए भी हैरान करने वाले थे।

सारा ने वीडियो में बताया कि उन्होंने शुरुआत में सिर्फ तीन दिन तक खाना न खाने का सोचा था, लेकिन यह सिलसिला बढ़ते-बढ़ते 13 दिन तक चला गया। उनके मुताबिक, इस दौरान पानी पीने पर उन्हें पेट के अंदर उसके घूमने की आवाज और हलचल तक महसूस होती थी। उन्हें अपने दिल की धड़कन भी पहले से ज्यादा साफ सुनाई देती थी। हालांकि, उनके लिए इस अनुभव का सबसे दिलचस्प हिस्सा शरीर से ज्यादा मानसिक बदलाव था।

लेकिन कई दिनों तक बिना खाना खाए रहने पर शरीर के अंदर वास्तव में क्या होता है? क्या वजन कम होने का मतलब शरीर को फायदा मिलना है? और क्या सोशल मीडिया पर दिख रहे ऐसे लंबे फास्ट को कोई भी आजमा सकता है? आइए जानें इसके बारे में।

लंबे समय तक खाना न मिलने पर शरीर क्या करता है?

हेल्थीज की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट गुलनाज शेख ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया कि जब लंबे समय तक शरीर को खाना नहीं मिलता तो उसका ऊर्जा इस्तेमाल करने का तरीका बदलने लगता है। शुरुआत में शरीर ऊर्जा के लिए ग्लाइकोजन (शरीर में जमा कार्बोहाइड्रेट) का इस्तेमाल करता है।

जैसे-जैसे ग्लाइकोजन का स्टोर कम होता जाता है, शरीर ऊर्जा के लिए जमा फैट पर ज्यादा निर्भर होने लगता है और कीटोन (ऊर्जा के लिए बनने वाले यौगिक) बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है।

हालांकि, लंबे समय तक खाना न मिलने पर शरीर सिर्फ फैट का ही इस्तेमाल नहीं करता। ऐसी स्थिति में प्रोटीन और मांसपेशियों के ऊतक भी टूटने लग सकते हैं।

वजन कम हो तो क्या समझें कि फैट घट रहा है?

जरूरी नहीं। लंबे समय तक फास्टिंग के दौरान वजन कम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस दौरान सिर्फ बॉडी फैट ही कम हो। शरीर से पानी कम होने और लीन टिश्यू में भी कमी हो सकती है।

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, लंबे समय तक फास्टिंग से एनर्जी लेवल, एकाग्रता, ब्लड प्रेशर और शरीर को मिलने वाले पोषक तत्वों पर भी असर पड़ सकता है।

फिर फास्टिंग के दौरान कुछ लोगों को अच्छा क्यों लगता है?

यह अनुभव पूरी तरह काल्पनिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कम खाने से कुछ लोगों को पेट फूलने या पाचन से जुड़ी परेशानी में अस्थायी कमी महसूस हो सकती है। शरीर में फ्लूइड (तरल पदार्थ) के संतुलन में बदलाव से भी व्यक्ति खुद को हल्का महसूस कर सकता है।

कुछ लोगों को फास्टिंग के दौरान मानसिक रूप से ज्यादा अनुशासित या स्पष्ट सोचने जैसा अनुभव भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ अच्छा महसूस होना इस बात का सबूत नहीं है कि लंबे समय तक खाना छोड़ना हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित या फायदेमंद है।

किन लोगों को लंबे समय तक फास्टिंग से बचना चाहिए?

कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में बिना डॉक्टर की निगरानी के लंबे समय तक फास्टिंग करना खास तौर पर जोखिम भरा हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, डायबिटीज, किडनी या लिवर की बीमारी, लो ब्लड प्रेशर, पोषण की कमी या ईटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को खुद से ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की पोषण संबंधी जरूरतें भी अलग होती हैं। इसलिए इनके लिए लंबे समय तक खाना छोड़ना बिना विशेषज्ञ की सलाह के उचित नहीं माना जाता।

फास्टिंग करना है तो किस तरह रखें?

फास्टिंग को लेकर सिर्फ यह देखना जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने घंटे या कितने दिन तक खाना छोड़ सकता है। रोजमर्रा की डाइट में पर्याप्त प्रोटीन, सब्जियां, साबुत अनाज, हेल्दी फैट और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

अगर कोई व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम-रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग (दिन के कुछ तय घंटों में खाना) करना चाहता है, तो अपनी सेहत, दिनचर्या और पोषण की जरूरत के हिसाब से सामान्य और टिकाऊ तरीका चुनना बेहतर है। सोशल मीडिया पर किसी फिटनेस ट्रेनर या इंफ्लुएंसर का लंबे समय तक फास्ट करने का अनुभव देखकर उसी तरीके को कॉपी करना सही नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। किसी भी तरह की फास्टिंग या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।