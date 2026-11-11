छठ भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह महापर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में साफ-सफाई, खानपान और पूजा की तैयारियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व में व्रती अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए कठिन 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा में कई तरह के फल और पकवान प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं, जिसमें ठेकुआ का विशेष महत्व होता है।

कई महिलाएं ऐसी हैं जो पहली बार छठ करती हैं, ऐसे में उनके लिए समस्या रहती है कि पारंपरिक रूप से ठेकुआ किस तरह बनाया जाए। अगर आप भी पहली बार छठ करने जा रही हैं, तो यहां से ठेकुआ बनाने की विधि नोट कर सकती हैं। छठ में बनाए जाने वाला ठेकुआ गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनता है। यह लंबे समय तक रखा जा सकता है। आइए जानते हैं पारंपरिक रूप से किस तरह ठेकुआ बनाया जाए।

ठेकुआ बनाने के लिए सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

1 कप गुड़ (स्वादानुसार)

4 बड़े चम्मच देसी घी

1 छोटा चम्मच सौंफ

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर (वैकल्पिक)

2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा (वैकल्पिक)

जरूरत के अनुसार पानी

तलने के लिए शुद्ध देसी घी

पारंपरिक रूप से ठेकुआ बनाने की विधि

सबसे पहले एक पैन में आधा कप पानी गर्म करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें और धीमी आंच पर इसे पूरी तरह घुलने दें। गुड़ पिघलने के बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। इसके बाद एक बड़े परात या बर्तन में गेहूं का आटा लें और इसमें सौंफ, इलायची पाउडर और सूखा नारियल डाल दें। फिर देसी घी डालकर दोनों हाथों से अच्छी तरह सभी चीजों को मिला दें। आटे को मुट्ठी में दबाकर देखें। अगर यह लड्डू की तरह बंधने लगे, तो समझें घी की मात्रा सही है।

अब आटे में थोड़ा-थोड़ा करके गुड़ का पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। आटा तैयार होने के बाद इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें। छठ में ठेकुआ को खास पहचान उसका पारंपरिक आकार देता है। इसके लिए लकड़ी का बना एक विशेष सांचा इस्तेमाल किया जाता है, जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें और लकड़ी के सांचे पर हल्का सा घी लगाकर लोई को सांचे पर रखकर हाथों से दबाएं फिर धीरे से इसे निकाल लें। इसी तरह सारी लोइयों को सांचे पर रखकर तैयार कर लें।

अब एक गहरी कड़ाही में घी गर्म करें। घी गर्म होने पर आंच धीमी से मध्यम कर लें। अब इसमें एक-एक ठेकुआ डालें और धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह पकने दें। जब ठेकुआ गहरे सुनहरे या भूरे रंग के हो जाएं, तो इन्हें निकाल लें। ठंडा होने के बाद इन्हें साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में रख दें। इस तरह आप घर पर आसानी से छठ पूजा के लिए पारंपरिक तरीके से ठेकुआ बना सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

छठ पूजा में प्रसाद बनाने से पहले रसोई और बर्तनों की अच्छी तरह सफाई करें।

कई घरों में ठेकुआ बनाने के लिए विशेष रूप से अलग बर्तन और चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है।

गुड़ और घी शुद्ध होना चाहिए।

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