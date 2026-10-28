शादी के बाद पहले करवाचौथ की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। इस दिन महिलाएं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजना-संवरना चाहती हैं। अगर आपकी भी यह शादी के बाद की पहली करवाचौथ है और शादी वाला लहंगा ही पहनने का सोच रही हैं तो यहां बताए टिप्स आपको काम आ सकते हैं।

ब्राइडल लुक के लिए आपको दुपट्टे से लेकर ज्वेलरी और मेकअप पर बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इससे न केवल आप दूसरों से बिल्कुल अलग नजर आएंगी बल्कि पियाजी की नजरें भी आपके ऊपर ठहर जाएंगी।

ब्लाउज में कर सकती हैं बदलाव

शादी के बाद अगर आपका वजन बढ़ गया है और पुराना ब्लाउज फिट नहीं आ रहा है तो आप उसकी जगह कंट्रास्ट रंग का ब्लाउज पहनें। अगर लुक को थोड़ा बदलना है तो लाल लहंगे के साथ बोतल ग्रीन, मैरून या गोल्डन रंग अच्छा लग सकता है। चाहें तो फुल स्लीव्स, बंद गले या सैटिन के ब्लाउज से भी लुक में बदलाव कर सकती हैं। बस रंग और कढ़ाई का तालमेल जरूर देखें।

हैवी दुपट्टे की जगह पहनें हल्का दुपट्टा

शादी के लहंगे के साथ मिलने वाला दुपट्टा अक्सर भारी कढ़ाई वाला होता है। वहीं करवाचौथ पर पूजा-पाठ के साथ-साथ घर के भी कई काम होते हैं। ऐसे में आप हल्का दुपट्टा कैरी करें। इसके आपको करवाचौथ पर नया लुक भी मिलेगा। इसके साथ नेट, ऑर्गेंजा या शिफॉन का हल्का दुपट्टा पहन सकती हैं। लहंगे के रंग से मिलता-जुलता या कंट्रास्ट रंग चुनें। इससे लुक में बदलाव भी आएगा और पूजा के दौरान दुपट्टा संभालना भी आसान हो सकता है।

ज्वेलरी में करें थोड़ा बदलाव

शादी के दिन आपने हैवी नेकलेस, मांगटीका, नथ और कई दूसरी ज्वेलरी पहनी होगी। करवाचौथ पर इन सभी चीजों को दोहराने के बजाय किसी एक या दो पर फोकस करें। हैवी लहंगे के साथ बड़े झुमके और चूड़ियां पहन सकती हैं। अगर गले में हैवी नेकलेस पहनना चाहती हैं, तो बाकी ज्वेलरी हल्की रखें।

दुपट्टे को साड़ी की तरह ड्रेप करें

लहंगे को नया अंदाज देने के लिए दुपट्टे को साड़ी के पल्लू की तरह ड्रेप कर सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे की प्लीट्स बनाकर कंधे पर पिन करें और दूसरे हिस्से को कमर के पास व्यवस्थित करें। इससे पारंपरिक लुक मिलेगा और लहंगे की स्टाइल भी बदली हुई लगेगी। पहले घर पर इसे पहनकर देख लें, ताकि दुपट्टा बार-बार न खिसके।

कमरबंद या बेल्ट से दें नया ट्विस्ट

लहंगे के साथ गोल्डन कमरबंद या डिजाइन वाली बेल्ट पहनकर भी लुक में बदलाव कर सकती हैं। यह खासकर तब अच्छा लग सकता है, जब लहंगे की कमर पर बेल्ट लगाने के लिए सही जगह हो। ध्यान रखें कि बेल्ट बहुत टाइट न हो और कपड़े की कढ़ाई को नुकसान न पहुंचाए।