क्या आपको लगता है कि आपकी नजर छोटी-से-छोटी चीज भी तुरंत पकड़ लेती है? अगर हां, तो आज का यह स्पॉट द डिफरेंस चैलेंज आपके लिए है। पहली नजर में दोनों बालकनी की तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी, लेकिन गौर से देखने पर इनमें कई छोटे-छोटे बदलाव छिपे हैं। आपके पास सिर्फ 60 सेकेंड हैं। देखिए, समय खत्म होने से पहले आप कितने अंतर ढूंढ पाते हैं।

60 सेकेंड का चैलेंज शुरू करें

घड़ी तैयार है…

60 सेकेंड।

3… 2… 1… शुरू कीजिए!

तस्वीर को ध्यान से देखें और एक-एक हिस्से की तुलना करें। जल्दबाजी करने के बजाय हर छोटी डिटेल पर नजर डालें। कई अंतर इतने बारीक हैं कि उन्हें पहचानने के लिए आपको पूरा फोकस लगाना होगा।

क्या ऐसे पजल्स सच में दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं?

अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के गेम सिर्फ टाइमपास होते हैं या इनका दिमाग पर भी कोई असर पड़ता है, तो ऐसा नहीं है।

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बातचीत में मनोवैज्ञानिक राश्शी गुरनानी बताती हैं कि स्पॉट द डिफरेंस जैसे पजल्स देखने में भले आसान लगें, लेकिन इन्हें हल करते समय दिमाग एक साथ कई सोचने-समझने की प्रोसस पर काम करता है।

उनके मुताबिक, ये पजल्स सेलेक्टिव अटेंशन यानी जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। साथ ही विजुअल डिस्क्रिमिनेशन यानी एक जैसी दिखने वाली चीजों में मामूली अंतर पहचानने की क्षमता और वर्किंग मेमोरी भी बेहतर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग लगातार दोनों तस्वीरों की तुलना करता रहता है।

राश्शी गुरनानी कहती हैं कि हमारा दिमाग आमतौर पर पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का आदी होता है। लेकिन ऐसे पजल्स उसे इस आदत से बाहर निकालकर छोटी-छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। यही वजह है कि आसान दिखने वाला पजल भी कई बार मुश्किल महसूस होता है।

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मिलता है फायदा?

राश्शी गुरनानी बताते हैं कि अगर आप नियमित रूप से ऐसे विजुअल पजल्स हल करते हैं, तो इससे कई मानसिक क्षमताओं में सुधार हो सकता है।

इस तरह के पजल्स गेम खेलने के ये हो सकते हैं फायदे

लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता बढ़ती है।

छोटी-छोटी चीजों को जल्दी नोटिस करने की आदत बनती है।

किसी समस्या को अलग-अलग नजरिए से देखने की क्षमता मजबूत होती है।

प्रूफरीडिंग, ड्राइविंग, जानकारी का विश्लेषण करने और लोगों के हाव-भाव समझने जैसे कामों में मदद मिल सकती है।

हालांकि, वह यह भी स्पष्ट करती हैं कि सिर्फ ऐसे पजल्स खेलने से किसी की बुद्धिमत्ता अचानक नहीं बढ़ जाती। लेकिन ये दिमाग के लिए एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज जरूर हैं। जैसे नियमित शारीरिक व्यायाम शरीर को फिट रखता है, वैसे ही मानसिक चुनौतियां दिमाग को सक्रिय बनाए रखने, फोकस बढ़ाने और सोचने-समझने की क्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

चलिए अब जानते हैं जवाब

ऊपर दी गई तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको 8 अंतर मिलेंगे, क्या हैं ये अंतर आइए जानें।

आसमान में पक्षी – दाईं तस्वीर में पक्षी दिखाई दे रहे हैं, बाईं तस्वीर में नहीं।

वॉटरिंग कैन (पानी देने वाला कैन) – बाईं ओर नीले रंग का है, जबकि दाईं ओर हरे रंग का।

बाईं कुर्सी का कुशन – दोनों तस्वीरों में कुशन का रंग/डिजाइन अलग है।

वाइन ग्लास की स्थिति – टेबल पर ग्लास की जगह थोड़ी बदली हुई है।

हैट (टोपी) की पोजिशन – रेलिंग पर टंगी टोपी का एंगल अलग है।

लैवेंडर वाले गमले का रंग – दोनों तस्वीरों में गमले का रंग अलग है।

फर्श पर टाइल – दाईं तस्वीर में नीचे एक सजावटी टाइल है, बाईं में नहीं।

लालटेन – ऊपर लगी लालटेन के आकार/डिटेल में अंतर है।