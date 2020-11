How to Get Festive Glow on Face: त्योहारों के दौरान हर कोई निखरी और ग्लोइंग स्किन पाना चाहता है। खासतौर पर महिलाओं में सुंदर और आकर्षक दिखने की हौड़ मची रहती है। ऐसे में पार्लर में हजारों खर्च हो जाते हैं लेकिन कई बार चेहरे पर कोई खास असर दिखाई नहीं देता है। ऐसे में घर में ही कुछ आसान टिप्स अपनाने से आपकी स्किन ग्लोइंग और एट्रेक्टिव दिख सकती है।

दही में हल्दी मिलाकर लगाने से आता है निखार – दो चम्मच हल्दी में एक चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। दही को अच्छी तरह फेंटें ताकि उसमें कुछ भी दानेदार ना बचे। फिर इस लेप को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर दस मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें। अब इस पेस्ट को दस मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगे रहने दें। एक हफ्ते में तीन बार इस लेप को चेहरे पर लगाने जल्द असर दिखने लगेगा।

ग्लिसरीन में मिलाएं नींबू और गुलाबजल – दो से तीन बूंद गुलाबजल में आधा चम्मच नींबू का रस और दो बूंद गुलाबजल मिलाएं। इस मिश्रण को रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर अच्छी तरह लगाने के बाद पांच से दस मिनट चेहरे पर मसाज करें। इस मिश्रण को चेहरे पर पूरी रात लगे रहने दें। अगले दिन गुनगुने पानी से चेहरा धोएं।

मेकअप रिमूव करने के लिए करें गुलाबजल का इस्तेमाल – कई महिलाएं साबुन से चेहरा धोकर मेकअप रिमूव कर लेती हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि मेकअप रिमूव करने के लिए गुलाबजल का इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाब जल का इस्तेमाल करने से त्वचा के पोर खुल जाते हैं जिससे स्किन में ऑक्सीजन जा पाती है और उसके ज्यादा ग्लोइंग दिखती है।

बेसन में मिलाएं एलोवेरा जेल – दो चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच बेसन और आधा चम्मच शहद मिलाएं। इसका अच्छी तरह पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। पूरे चेहरे पर पेस्ट लगाने के बाद हल्के हाथ से चेहरे की मसाज करें। पांच से दस मिनट मसाज करने के बाद चेहरे पर गर्म पानी की भाप लगवाएं। हफ्ते में दो से तीन बार इस उपाय को अपनाने से चेहरे पर सोने जैसा निखार आना शुरू हो जाता है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो