शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की जाती है। पूरे देश में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। इस मौके पर पंडाल सजते हैं और तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा नवरात्र के मौके पर कई लोग उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं, तो कुछ पूरे नौ दिनों तक उपवास रखते हैं। नौ दिनों तक व्रत रखने के दौरान कई बार थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होने लगती है। खासकर जब दिनभर काम करना हो।

ऐसे में व्रत के दौरान खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। केवल चाय, फल या थोड़े से सूखे मेवे खाकर पूरा दिन बिताने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अगर आप भी नवरात्र के नौ दिनों तक व्रत रख रहे हैं, तो दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए अपनी डाइट में ये तीन शेक शामिल कर सकते हैं।

1- बादाम, दूध और केले का शेक

नौ दिन व्रत के दौरान आप अपनी डाइट में बादाम, दूध और केले का शेक शामिल कर सकते हैं। केले में प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। दूध में प्रोटीन और कैल्शियम होता है। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया शेक व्रत के दौरान पेट भरने के साथ ही शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे बनाएं:

सामग्री

1 या 2 मध्यम आकार के पके हुए केले

1 गिलास दूध

4 भीगे हुए बादाम

1 चुटकी इलायची पाउडर

बनाने का तरीका

केले को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में डाल दें। इसके बाद दूध और भीगे हुए बादाम डालें और अच्छी तरह पीस लें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर और मेवे मिला सकते हैं।

2- मखाना, दूध और खजूर शेक

नवरात्रि व्रत में मखाने का सेवन खूब किया जाता है। इसकी मदद से खीर, नमकीन स्नैक्स और अन्य कई व्यंजन तैयार किए जाते हैं। लेकिन आप मखाना शेक भी बना सकते हैं। मखाने को हल्का भूनकर और फिर दूध के साथ पीसकर शेक तैयार किया जाता है।

सामग्री

1 कप मखाने

1 गिलास दूध

2-3 बादाम

2 छोटे खजूर

1 चुटकी इलायची पाउडर

इस तरह बनाएं

एक पैन में मखानों को धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक हल्का भून लें और फिर एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लें। जब मखाना ठंडा हो जाए, तो इसे मिक्सर में दूध, बादाम और खजूर के साथ अच्छी तरह पीस लें। ऊपर से इलायची पाउडर मिलाकर शेक परोस सकते हैं।

3- दही और फलों का शेक

नवरात्र के दिनों में अगर आप एक ही तरह का शेक पीकर ऊब जाएं, तो दही और फलों का शेक तैयार कर सकते हैं। दही और फलों वाला शेक शरीर को प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करने में मदद करता है।

सामग्री

आधा कप ताजा सादा दही

आधा कप दूध या जरूरत के अनुसार पानी

आधा पका हुआ केला

आधा छोटा सेब

2-3 अनार के दाने सजाने के लिए

इस तरह बनाएं दही और फलों वाला शेक

केले को छीलकर और सेब को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। मिक्सर में दही, केला और सेब डालें। इसमें दूसरे फल भी मिला सकते हैं। शेक को पतला करने के लिए थोड़ा दूध या पानी मिला लें। इन सबको अच्छी तरह पीसकर शेक तैयार कर लें। ऊपर से अनार के दाने डालकर शेक परोस दें। इस तरह आप नवरात्र के व्रत में झटपट तीन तरह के शेक तैयार कर सकते हैं।

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