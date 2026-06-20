Father’s Day Cake Designs: मां की तरह पापा भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर उनका प्यार शब्दों से ज्यादा उनकी जिम्मेदारियों और कामों में नजर आता है। परिवार की खुशियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि परिवार और बच्चों को हर खुशी और सुविधा मिल सके। ऐसे में फादर्स डे एक अच्छा मौका है जब हम पापा को उनके इस प्यार के लिए थैंक्यू कह सकते हैं।

हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस बार फादर्स डे 21 जून को मनाया जाएगा। इस दौरान पापा को स्पेशल फील करवाने के लिए बच्चे कई तरीके अपनाते हैं। बच्चे महंगे गिफ्ट्स से लेकर उनके लिए कुछ न कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं। अगर आप भी उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाना चाहते हैं, तो कुछ यूनिक और खूबसूरत केक डिजाइन्स बनवा सकते हैं या फिर घर पर भी बना सकते हैं।

थीम केक

फादर्स डे के लिए आप थीम केक तैयार करवा सकते हैं। सूट और टाई डिजाइन वाला केक बहुत पसंद किया जाता है। यह पापा की पर्सनैलिटी और उनके अंदाज को दिखाता है। सफेद, काले, नीले रंग और अलग-अलग रंगों के कलर कॉम्बिनेशन से केक तैयार करवा सकते हैं जो बहुत आकर्षक लगेगा।

स्पोर्ट्स थीम केक डिजाइन

पापा के पसंद की चीजों को केक पर डिजाइन करवा सकते हैं। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या अन्य कोई चीज। इस तरह का केक डिजाइन दिखाएगा कि आप पापा के पसंद का कितना ख्याल रखते हैं। इस पर आप यूनिक कोट्स भी लिखवा सकते हैं जो बहुत अच्छा लगेगा।

चॉकलेट केक डिजाइन

पापा के लिए आप चॉकलेट केक डिजाइन चुन सकते हैं जिसपर मूंछ, सुपर डेड या लव यू डेड कोट लिखवा सकते हैं। इस तरह का केक पापा को काफी पसंद आएगा। फादर्स डे यादगार बनाने के लिए इस तरह के केक डिजाइन काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं।

फोटो थीम केक

फादर्स डे को और यादगार बनाने के लिए फोटो थीम केक चुन सकते हैं। जिसमें परिवार या पापा के साथ किसी खास पल की तस्वीर को केक पर प्रिंट कराया जा सकता है। इस तरह का केक इमोशनल इम्पैक्ट डालेगा जो पापा को काफी पसंद आ सकता है।

बिस्किट से बनाएं केक

बाजार से केक खरीदने या बनवाने की जगह आप घर पर भी इसे बेक कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी तरह के बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मिक्सी में बिस्किट और चीनी को बारीक पीस लें। अब एक बाउल में इस मिश्रण को डालें और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं। अब धीरे-धीरे इसमें दूध डालते हुए बैटर को अच्छे से फेंट लें और कुछ देर के लिए रख दें। अब एक सिल्वर बाउल में घी लगाएं और उसमें बैटर डाल दें। इसको और सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसमें बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बैटर को स्टीमर में रख दें। करीब 20-25 मिनट पकाएं। अब इसे निकालकर ऊपर से मेल्ट चॉकलेट डालें और अपनी पसंदीदा डेकोरेशन करें।