फादर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उस शख्स के प्रति प्यार और सम्मान जताने का मौका है, जिसने जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है। हर साल फादर्स डे आते ही लोग पापा के लिए गिफ्ट ढूंढने लगते हैं, लेकिन अक्सर चुनाव मग, परफ्यूम, टाई या कपड़ों तक ही सीमित रह जाता है। हालांकि, ज्यादातर पिताओं के लिए महंगे या दिखावटी उपहारों से ज्यादा मायने रखता है वह एहसास, जो उन्हें यह महसूस कराए कि उनके परिवार ने उनकी छोटी-छोटी बातों और योगदान को नोटिस किया है। अगर आप फादर्स डे 2026 पर अपने पिता को कुछ खास देना चाहते हैं, तो यहां कुछ ऐसे गिफ्ट आइडियाज दिए गए हैं जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेंगे।

यादों से भरा फोटो कलेक्शन

पुरानी तस्वीरों और खूबसूरत पारिवारिक पलों को एक एल्बम या फोटो बुक में संजोकर दें। इसमें बचपन की तस्वीरें, फैमिली ट्रिप्स और वे खास पल शामिल करें जो आपके परिवार की कहानी बताते हों। यह उपहार इमोशनल रूप से बेहद खास साबित हो सकता है।

ऐसा टेक गैजेट जो वे खुद कभी न खरीदें

अक्सर पिता तब तक नया गैजेट नहीं खरीदते जब तक पुराना पूरी तरह खराब न हो जाए। ऐसे में स्मार्टवॉच, नॉइज-कैंसिलिंग हेडफोन या स्मार्ट स्पीकर जैसे गैजेट उनके लिए उपयोगी और सरप्राइजिंग गिफ्ट हो सकते हैं।

पर्सनल टच वाला क्लासिक गिफ्ट

लेदर वॉलेट, बेल्ट या कार्ड होल्डर जैसे क्लासिक गिफ्ट कभी पुराने नहीं होते। इन्हें और खास बनाने के लिए उस पर उनके नाम के शुरुआती अक्षर, कोई खास तारीख या छोटा-सा संदेश लिखवाया जा सकता है।

आराम और सुकून से भरा एक दिन

कई बार सबसे अच्छा उपहार कोई वस्तु नहीं बल्कि समय होता है। फादर्स डे पर ऐसा दिन प्लान करें जिसमें उन्हें किसी भी काम की चिंता न करनी पड़े। न कोई घरेलू जिम्मेदारी, न कोई भागदौड़, बस आराम और परिवार का साथ।

रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाले गिफ्ट

नेक सपोर्ट पिलो, आरामदायक सीट कुशन या मसाज डिवाइस जैसे गिफ्ट उनके डेली रूटीन को अधिक आरामदायक बना सकते हैं। ये छोटे लेकिन बेहद उपयोगी उपहार हैं।

हाथ से लिखा एक इमोशनल लेटर

हाथ से लिखे पत्र में अपने दिल की बात कुछ सच्चे शब्दों में लिखकर उन्हें बताएं कि वह आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। (Photo Source: Pexels)

डिजिटल दौर में हाथ से लिखा गया पत्र बेहद खास माना जाता है। अपने दिल की बात कुछ शब्दों में लिखकर पापा को दें। यह शायद वह उपहार होगा जिसे वे सबसे ज्यादा संभालकर रखेंगे।

उनके अधूरे शौक को फिर से शुरू करने का मौका

अगर आपके पापा को बागवानी, कुकिंग, स्केचिंग या DIY प्रोजेक्ट्स का शौक है, तो उससे जुड़ा कोई किट या सामान उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। यह उन्हें अपने पसंदीदा शौक के लिए समय निकालने के लिए प्रेरित करेगा।

परिवार की ओर से एक ‘थैंक यू’ वीडियो

परिवार के सभी सदस्यों के छोटे-छोटे वीडियो संदेश रिकॉर्ड करके एक वीडियो तैयार करें। इसमें हर कोई अपने तरीके से धन्यवाद और प्यार व्यक्त कर सकता है। इसमें किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, बस दिल से निकले शब्द काफी हैं। यह इमोशनल गिफ्ट उन्हें जरूर पसंद आएगा।

‘फादर्स डे जार’ बनाएं

एक जार में कई छोटी-छोटी पर्चियां डालें, जिन पर अलग-अलग अनुभव लिखे हों, जैसे- ‘आपकी पसंद की मूवी नाइट’, ‘ब्रेकफास्ट इन बेड’, ‘लॉन्ग ड्राइव’, ‘बेड टी’ या ‘आपके पसंदीदा गानों के साथ लॉन्ग ड्राइव’। यह उपहार लंबे समय तक खुशी देता रहेगा।

ग्रूमिंग किट

दाढ़ी की देखभाल, शेविंग और स्किनकेयर से जुड़ी जरूरी चीजों वाला ग्रूमिंग किट भी एक शानदार विकल्प हो सकता है। (Photo Source: Pexels)

शेविंग एसेंशियल्स, बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स और स्किनकेयर आइटम्स से बनी ग्रूमिंग किट एक प्रैक्टिकल और उपयोगी गिफ्ट है। यह उन्हें अपनी देखभाल के लिए थोड़ा समय निकालने का मौका देती है और हर बजट में आसानी से उपलब्ध भी होती है।

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