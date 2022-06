fathers day 2022 wishes messages images quotes send loving messages on Father Day- अपने पापा का इस तरह से करें शुक्रिया अदा, फादर्स डे पर भेजें प्यार भरे संदेश

पिता के सम्मान और प्यार को सराहने के लिए हर साल 20 जून को फादर्स डे मनाया जाता है। पिता पर घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ बाहर की दुनिया का भी बोझ होता है। जिससे उनकी छवि एक कठोर और एक सख्त दिल वाले व्यक्ति की लगती है, लेकिन बच्चों के लिए उनके पापा किसी सुपरमैन या मैजिशियन से कम नहीं होते, जो हर वक़्त उनके लिए एक पैर पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार खड़े रहते हैं।

अगर आप भी पिता से अपना प्यार जताना चाहते हैं उन्हें खास महसूस कराना चाहते हैं तो इस फादर्स डे उन्हें सेंड करें पिता पर सुविचार (Fathers Day Quotes in Hindi), फादर्स डे स्टेटस (Fathers Day Status in Hindi ), फादर कोट्स इन हिंदी (Father Quotes in Hindi) और पिता पर शायरी (Fathers Day Shayari in Hindi) और शुभकामनाएं।

पापा एक दिन क्या आपके नाम कर दूं,

कह दो एक बार अपनी जान आपके नाम कर दूं

आपने ही तो इन सांसों को ज़िन्दगी दी है

आप के होने से ही मेरी पहचान बनी है..!!

फादर्स डे की शुभकामनाएं !

मेरी पहचान आप से पापा…

क्या कहूं आप मेरे लिय क्या हो…

रहने को है पैरों के नीचे ये ज़मीन…

पर मेरे लिए तो मेरा आसमान आप हो।

फादर्स डे की शुभकामनाएं !

धरती सा धीरज दिया और आसमान सी उंचाई है

ज़िन्दगी को तराश के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है

हर दुख वो बच्चों का खुद पे सह लेते हैं

उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं।

फादर्स डे की शुभकामनाएं !

पापा मिले तो मिला प्यार, मेरे पापा मेरा संसार,

खुदा से मेरी इतनी सी दुआ है इस बार, मेरे पापा को मिले खुशियाँ अपार।

फादर्स डे की शुभकामनाएं !

चुपके से 1 दिन रख आऊं,

सभी खुशियां उनके सिरहाने में

जिन्होंने एक अरसा बिता दिया,

मुझे बेहतर इंसान बनाने में!!

फादर्स डे की शुभकामनाएं !

जिसने अपनी सारी उम्र गवा दी

मेरी खुशियां कमाने में,

और मैं दो प्यार भरे लफ्ज़ भी न

बोल सका उनके घर आने पे!!

फादर्स डे की शुभकामनाएं !

नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है,

जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है।

एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,

जीवन में पिता का स्थान प्रभु से कम नहीं है।

पिता सदा हमारा ध्यान रखते हैं और निस्वार्थ प्यार करते हैं।

वो हाथ सिर पर रख दें तो आशीर्वाद बन जाता है,

वो रोते हैं तो हमारा भी दिल दुख जाता है।

पिता का दिल कभी न दुखाना, उनका तो झूठन भी प्रसाद बन जाता है।

पापा की डांट से डर लगता है हमें,

वो प्यार नहीं करते रहती ग़लतफहमी हमें

उनके प्यार करने का तरीका अलग है,

चिंता भरी डांट में उनके प्यार की झलक है।

हैप्पी फादर्स डे 2022!

पापा तो सिर्फ टोकते हैं वो प्यार नहीं करते,

उन्होंने किया ही क्या है हम बच्चे ये हैं कहते

हम समझ नहीं पाते वो कितना प्यार हैं करते,

अगर प्यार नहीं करते तो हमें बड़ा क्यों करते।

हैप्पी फादर्स डे 2022!