मौसम चाहे कोई भी हो फैशन की दुनिया में कुछ आउटफिट्स ऐसे हैं, जो हर समय ट्रेंड में बने रहते हैं। स्कर्ट भी उन्हीं में से एक है, जिसे हर उम्र की महिलाएं और लड़कियां अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग तरीके से स्टाइल करना पसंद करती हैं। सही फैब्रिक, फुटवियर और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हुए स्कर्ट में भी आरामदायक और ट्रेंडी लुक क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप भी स्कर्ट को स्टाइल करना चाहती हैं तो इन फैशन टिप्स की मदद ले सकती हैं।

फैब्रिक का चुनाव

डेनिम या मोटे कपड़े की स्कर्ट कई बार गर्मी में पहनने पर कंफर्टेबल नहीं होती है। वहीं बारिश के मौसम में भी इस तरह के फैब्रिक पानी सोख लेते हैं और भारी लग सकते हैं। ऐसे में रेयॉन, पॉलिएस्टर ब्लेंड या हल्के कॉटन फैब्रिक की स्कर्ट चुन सकती हैं।

लंबाई का रखें ध्यान

अगर आपकी हाइट कम है तो घुटने से थोड़ी ऊपर या घुटने तक की स्कर्ट पहन सकती हैं। वहीं लंबी हाइट वाली लड़कियों पर मिडी या मैक्सी स्कर्ट काफी अट्रैक्टिव लगती है। इन्हें आप किसी भी मौके पर आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। ये कंफर्टे के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी देती हैं।

कलर और प्रिंट्स

रंग-बिरंगी और फ्लोरल प्रिंट वाली स्कर्ट बहुत अट्रैक्टिव लुक देती हैं। येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन या लैवेंडर जैसे रंगों वाली स्कर्ट को स्टाइल किया जा सकता है। इसके साथ आप डार्क कलर की टी-शर्ट को पेयर कर सकती हैं, जिससे फ्रेश और ट्रेंडी लुक मिलेगा।

एक्सेसरीज और बेल्ट

अगर आप स्कर्ट लुक को ट्रेंडी और फैशनेबल बनाना चाहती हैं तो इसके साथ सही एक्सेसरीज और बेल्ट स्टाइल करना जरूरी है। अगर स्कर्ट हाई वेस्ट है तो इसके साथ मेटल बेल्ट स्टाइल कर सकती हैं, वहीं एथनिक और फ्लोई स्कर्ट को गोल्ड कलर की वेस्ट चेन के साथ स्टाइल किया जा सकता है। इसके अलावा चंकी या लेयर्ड नेकलेस और हूप इयररिंग्स के साथ स्कर्ट लुक को कंप्लीट कर सकती हैं।

फुटवियर

स्कर्ट लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए फुटवियर भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप मानसून में स्कर्ट स्टाइल कर रही हैं तो रबर सैंडल, फ्लोटर्स या कंफर्टेबल सैंडल पहन सकती हैं। इससे पैरों का आराम मिलेगा और फिसलने का डर भी कम हो सकता है।

स्टाइल और कंफर्ट दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल नहीं है। सही तरीके और स्टाइलिंग टिप्स की मदद से स्कर्ट को आप आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। इससे किसी भी मौसम में फैशन स्टेटमेंट बरकरार रहेगा और पूरे दिन आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकती हैं।