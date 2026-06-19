Monsoon Fashion Tips: बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलते ही हरियाली, ठंडी हवाएं और सुहावना मौसम देखने को मिलता है। हालांकि इसके साथ कीचड़, अचानक बारिश और जगह-जगह पानी का जमाव कई बार परेशानी का कारण भी बन जाता है। ऐसे में गलत तरीके से स्टाइल किए गए कपड़े समस्या को और बढ़ा सकते हैं। कई बार हम फैशन का ध्यान रखने के चक्कर में मौसम को नजरअंदाज कर देते हैं और गलत आउटफिट चुन लेते हैं।

इस मौसम में अगर आप घर से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या किसी भी काम से बाहर निकल रहे हैं तो फैशन से जुड़ी कुछ चीजों का ख्याल रख सकते हैं। इससे आप बारिश में होने वाली समस्याओं से बच जाएंगे और स्टाइलिश लुक भी पा सकेंगे।

वाइड-लेग जींस पहनने से बचें

आजकल वाइड लेग जींस का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। जेन जेड से लेकर मिलेनियल्स तक इस जींस को स्टाइल करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप बारिश के दौरान इसे कैरी कर रहे हैं तो ऐसा करने से बचें। क्योंकि इस तरह की जींस के नीचे का हिस्सा बारिश के पानी और कीचड़ में जल्दी गंदी हो जाता है। इसकी जगह आप क्रॉप या एंकल लेंथ जींस या पैंट्स पेयर कर सकती हैं।

हल्के रंग के कपड़े

अगर आप मानसून में बाहर जाना पसंद करती हैं तो हल्के रंग के कपड़ों को पहनने से बचें। क्योंकि ये भीगने के बाद ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। इसलिए थोड़े डार्क कलर के कपड़ों को स्टाइल करें जो आपको स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे।

ए-लाइन और फिटेड कपड़े

मानसून के समय पार्टी, आउटिंग या कैजुअल लुक क्रिएट करना है तो ए-लाइन और फिटेड ड्रेसेस कैरी कर सकती हैं। अट्रैक्टिव लुक के साथ-साथ बारिश में पहनने के लिए आरामदायक भी रहेंगी। इसके अलावा अगर आप फिट एंड फ्लेयर ड्रेस पहन रही हैं तो उसके फैब्रिक पर भी ध्यान दें। हल्के और जल्दी सूखने वाले फैब्रिक जैसे रेयॉन, पॉलिएस्टर या ड्राई फिट मटेरियल को चुनें।

सफेद कपड़े

सफेद कपड़े बहुत ही शानदार लुक देते हैं लेकिन गलत समय पर पहनने से ये परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। मानसून में सफेद कपड़ों पर कीचड़ और पानी के दाग आसानी से दिखने लगते हैं। इसलिए इस तरह के आउटफिट को पहनने से बचें। इसकी जगह डार्क और कलरफुल कपड़ों को चुन सकते हैं।

हील्स पहनने से बचें

स्टाइलिश दिखने के लिए हील्स पहनकर निकलने की गलती न करें। खासकर लेदर, चिकने सोल वाले जूते या हाई हील्स को पहनने से बचना चाहिए। इसकी जगह वाटरप्रूफ जूते, प्लास्टिक के सैंडल या ग्रिप वाले फुटवियर पहन सकते हैं जो आपको फिसलन से बचा सकते हैं।