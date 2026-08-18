Rakshabandhan Outfit Ideas: रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो जाती हैं। बाजार में राखी, मिठाइयां और तरह-तरह के आउटफिट रौनक बढ़ाते हैं। ऐसे में ज्यादातर महिलाएं पहले से ही शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं, ताकि वे त्योहार पर सबसे खास और सुंदर दिखें। अगर आप अनारकली, सलवार सूट, साड़ी या अन्य आउटफिट से बोर हो गई हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए फारसी सलवार सूट पेयर किया जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर फारसी सूट काफी ट्रेंड में हैं। जिन्हें आप रक्षाबंधन के मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।

इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी। इस मौके पर अगर आप ट्रेडिशनल या एथनिक आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो ऐसे में फारसी सलवार सूट बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप इस बार अपने रक्षाबंधन लुक के लिए चुन सकती हैं। यहां दिए गए कुछ डिजाइन्स से आइडिया लिया जा सकता है।

पेस्टल कलर फारसी सलवार सूट

आजकल पेस्टल कलर कई लोग पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के लिए फारसी सलवार सूट के लिए बेबी पिंक, मिंट ग्रीन, लैवेंडर, पेस्टल येलो जैसे कलर चुन सकती हैं। जिसमें आप अपनी पसंद के अनुसार हैवी वर्क या सिंपल डिजाइन चुन सकती हैं। साथ झुमके, एमराल्ड रिंग, जूतियां और बालों को हल्का वेवी रख सकती हैं।

एम्ब्रॉयडरी वर्क फारसी सलवार सूट

रक्षाबंधन पर यूनिक और क्लासी लुक के लिए एम्ब्रॉयडरी वर्क फारसी सलवार सूट बेहतरीन विकल्प हो सकता है। त्योहारों के मौके पर इस तरह के सलवार सूट को आप ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ कुंदन वर्क और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी कैरी कर सकती हैं। साथ में हाथों में चूड़ियां पहन सकती हैं। अगर आप चूड़ियां नहीं पहनना चाहती हैं, तो एक हाथ में वॉच और दूसरे में ब्रेसलेट अच्छा लुक क्रिएट कर सकता है।

प्रिंटेड फारसी सलवार सूट

फारसी सलवार सूट के इस डिजाइन को आप त्योहारों से लेकर कैजुअल आउटिंग तक, किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। रक्षाबंधन के लिए इस तरह के फारसी सलवार सूट काफी यूनिक और मॉडर्न लुक दे सकते हैं। इसके साथ आप झुमके या लाइटवेट ज्वेलरी कैरी कर सकती हैं। साथ में जूती और ओपन हेयर स्टाइल लुक को पूरा करने में मदद करेंगे।

प्लेन फारसी सलवार सूट

अगर आप लुक को थोड़ा सिंपल और एलिगेंट रखना चाहती हैं, तो प्लेन फारसी सलवार सूट डिजाइन अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसके साथ दुपट्टा, ज्वेलरी और फुटवियर के साथ लुक को पूरा करें। झुमके और हाथ में ब्रेसलेट या कंगन अच्छे लगेंगे। माथे पर बिंदी और लाइट मेकअप आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा सकते हैं।

रक्षाबंधन के लिए स्टाइलिंग टिप्स

फारसी सलवार सूट बहुत ही शानदार विकल्प हो सकते हैं। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो सूट के साथ प्लाजो, लॉन्ग स्कर्ट पेयर कर सकती हैं। इसके अलावा शॉर्ट कुर्ती के साथ प्रिंटेड फारसी सलवार और दुपट्टा स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकता है। फारसी सलवार सूट के साथ नीचे हील्स, जूतियां या वेजेज पहन सकती हैं। इससे लुक आकर्षक लग सकता है। अगर सूट में कढ़ाई वर्क है, तो ज्वेलरी को सिंपल रखें।