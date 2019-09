पीएम मोदी के प्रसिद्ध कोट्स जो जन—जन की जुबां पर आ गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कल अपना 69वां जन्मदिन मनाएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी को किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशी देशों में भी नरेंद्र मोदी बेहद पॉपुलर हैं। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हैं और उनके करोड़ों में फॉलोअर्स भी हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सिंतबर 1950 को हुआ था। शुरुआत में नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष भरा हुआ था। लेकिन केवल 17 साल की आयु में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। जब वह 20 वर्ष के हुए तो उन्होंने आरएसएस के नियमित सदस्य बन गए थे। आज के समय में नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत की उन्नति के लिए कई काम किए हैं और जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी के कई ऐसे कोट्स हैं जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं और लोग उन्हें आपस में शेयर भी करते हैं।

1. उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं,

इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे दो कदम आगे हैं।

– नरेंद्र मोदी

2. Each one of us has both; good and evil virtues. Those who decide to focus on the good ones succeed in life.

– Narendra Modi

3. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,

एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और,

दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं।

– नरेंद्र मोदी

4. अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो,

और तब तक मत रुको जब तक,

वह इसे हासिल नहीं कर लेते हैं।

– नरेंद्र मोदी

5. We walk together, we move together, we think together, we resolve together, and together we take this country forward

– Narendra Modi

6. जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है,

उनके पीछे एक दिन काफिला जरूर होता है।

– नरेंद्र मोदी

7. In order to fulfill the aspirations of masses, we have to sharpen the tool called the government machinery: we have to make it keen, more dynamic, and it is in this direction that we are working

– Narendra Modi

8. I found that the corridors of power in Delhi were littered with lobbies of various kinds

– Narendra Modi

