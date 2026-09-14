Famous Ganpati Pandal in Mumbai: देशभर में गणेश उत्सव की धूम देखी जा सकती है। खासतौर पर मुंबई में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जगह-जगह गणपति बप्पा के भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, जहां दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगती है। अगर आप गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई या उसके आसपास रहते हैं, तो यहां कुछ प्रसिद्ध जगहों पर बप्पा के दर्शन कर सकते हैं।

गणेश चतुर्थी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। खासकर मुंबई में शहर के कोने-कोने में भगवान गणेश के दर्शन के लिए भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी 14 से 25 सितंबर तक मनाई जाएगी। भक्त इस दौरान गणपति पंडालों में भगवान का आशीर्वाद लेने और दर्शन करने जाते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में।

लालबागचा राजा

मुंबई में गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत ही धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान आप प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन करने का प्लान कर सकते हैं। बप्पा के दर्शन करने यहां भक्तों की लंबी कतारें नजर आएंगी। यह मुंबई के प्रसिद्ध गणपति मंडलों में एक है। मान्यताओं के अनुसार यहां भगवान गणेश की पूजा-अर्चना और दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल गणेश चतुर्थी पर लालबागचा राजा के दर्शन करने एक्टर, नेता और दिग्गज हस्तियां दरबार पहुंचती हैं।

जीएसबी सेवा मंडल

मुंबई में जीएसबी सेवा मंडल में गणपति जी की भव्य मूर्ति को सोने और चांदी से सजाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान दर्शन करने के लिए यहां पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। यहां गणेश चतुर्थी के पांचवें दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। यहां पर आप गणपति बप्पा के दर्शन करने जा सकते हैं। जहां की रौनक काफी अलग होती है।

अंधेरीचा राजा

आजाद नगर अंधेरी में लगने वाला अंधेरीचा राजा मुंबई के प्रसिद्ध और पूजनीय गणेश पंडालों में से एक है। अंधेरीचा राजा की स्थापना साल 1966 में हुई थी, जिसकी शुरुआत आजाद नगर पब्लिक फेस्टिवल कमेटी ने की थी। मुंबई के ज्यादातर पंडालों में गणपति बप्पा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी यानी दसवें या ग्यारहवें दिन होता है। लेकिन अंधेरी के राजा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के बाद किया जाता है।

मुंबईचा राजा

गणेश गली में स्थित प्रसिद्ध मुंबईचा राजा पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हर साल यहां गणपति बप्पा का अलग रूप देखने को मिलता है। इस साल मुंबईचा राजा के हाथ में एक कौवे का चित्र है।