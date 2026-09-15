पेंट घर के लुक को आकर्षक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सही रंग और पेंट का चुनाव न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि कमरे के माहौल और उसकी रोशनी पर भी असर डालता है। आजकल मॉडर्न घरों में दीवारों के लिए अलग-अलग रंगों और शेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे घर को स्टाइलिश और खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। लेकिन कई बार पेंट का रंग फीका पड़ जाता है। दीवारें बहुत गंदी न होने के बावजूद पेंट का रंग फीका और बेजान नजर आने लगता है। ऐसे में लोग फिर से पेंट करवाने की सोचते हैं।

क्यों फीका पड़ जाता है दीवारों का रंग

दीवारों पर लगे पेंट का रंग फीका पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। धूल, चिकनाई, धुएं या मकड़ी के जाले जैसी गंदगी जब दीवारों की पेंट की हुई सतह पर जब जम जाती है, तो इससे दीवारों का रंग धीरे-धीरे फीका और बेजान नजर आने लगता है।

लेकिन आप बिना पेंट के ही दीवारों के रंग और चमक को वापस पा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन इससे आपके पैसे की बचत हो सकती है। आइए जानते हैं किस तरह दीवारों की चमक को फिर से वापस पाया जा सकता है।

साफ करने का तरीका

सबसे पहले एक लीटर गुनगुने पानी में करीब आधा चम्मच डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। दूसरी बाल्टी में केवल साफ पानी भरकर रखें। इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े को साबुन वाले पानी में डुबोएं और अच्छी तरह निचोड़ लें, ताकि उसमें से पानी न टपके। अब दीवार के ऊपर से सफाई शुरू करें और धीरे-धीरे नीचे की ओर छोटे-छोटे हिस्सों में साफ करें। इससे दीवार पर जमा धूल और गंदगी साफ हो जाएगी। ऊपर से सफाई शुरू करने पर गंदा पानी पहले से साफ किए गए हिस्से पर नहीं गिरेगा। कपड़े को थोड़ी-थोड़ी देर में साफ पानी से धोते रहें।

साबुन के अवशेष हटाएं

एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े या स्पंज को साफ पानी में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। अब इससे दीवार को पोंछें ताकि साबुन का कोई अवशेष न रह जाए। इसके बाद ही दीवार के अलग हिस्से की सफाई करें।

जिद्दी निशानों को हटाने का तरीका

अगर सफाई के बाद भी दीवार पर कुछ निशान या खरोंच जैसे दाग रह जाएं, तो हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े पर थोड़ा बेकिंग सोडा लगाएं अब उस जगह को बहुत हल्के हाथ से रगड़ें। बेकिंग सोडा निशानों को हटाने में मदद कर सकता है। इसके बाद दीवार को अच्छी तरह साफ कर दें। इससे काफी हद तक दीवार की चमक वापस आ सकती है। दरअसल, गंदगी हटने के बाद दीवार साफ-सुथरी लगती है।

इस तरह रखें ध्यान

दीवारों की नियमित सफाई और देखभाल करने से धूल और गंदगी जमने से रोकी जा सकती है। इससे दीवारों का रंग लंबे समय तक साफ और चमकदार दिखाई देता है।

दीवारों पर छींटे, दाग या हाथों के निशान दिखाई दें तो उन्हें तुरंत साफ कर लें। ताजा दाग आसानी से साफ हो जाते हैं। समय-समय पर केवल गंदे हिस्से की सफाई करने से पूरी दीवार को बार-बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती।

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