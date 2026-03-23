फलों को खाने और सब्जियों को बनाने के लिए उनके छिलके निकाले जाते हैं और फिर छिलकों को फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है फल-सब्जियों की तरह उनके छिलके भी पौष्टिक होते हैं। इन्हें भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। यानी छिलकों को फेंकने की बजाय आप इनसे कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं।

अगर आप भी छिलके फेंकने की आदत रखते हैं, तो अभी रुक जाइए। छिलकों को क्यों फेंकना, जब आप उनसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप फल और सब्जियां या फलों को छीलें, तो इन व्यंजनों को याद रखें और एक बार जरूर आजमाएं।

आलू के छिलके

आलू अमूमन हर घर में बनते हैं। आलू के छिलकों से आप चिप्स बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छिलकों को पार्चमेंट पेपर से ढकें। फिर एक बेकिंग ट्रे में डालकर ऊपर से थोड़ा जैतून का तेल और नमक छिड़क दें। इन्हें कुरकुरा होने तक बेक करें।

अनार के छिलके

शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आप अनार के छिलकों से हर्बल डिटॉक्स चाय मिलेगी। जो बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगी। इससे आपको वेट लॉस करने या इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

संतरे के छिलके

बचे हुए संतरे के छिलकों को फेंकने के बजाय आप उससे मीठी संतरे की कैंडी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए संतरे के छिलकों को एक बर्तन में डालें। फिर उसमें 2 कप पानी डालें। थोड़ी देर उबाल आने दें। फिर उबलने के बाद पानी छान लें। अब संतरे के छिलकों को अलग रख दें। फिर एक अलग बर्तन में 2 कप पानी और 1 कप चीनी डालें।

मिलाएं और चीनी घुलने दें। आपको देखना है कि जब मिश्रण थोड़ा चिपचिपा हो जाए, तो संतरे के छिलके डालें और उन्हें चीनी के मिश्रण में अच्छी तरह लपेट लें। इसे करीब 20 मिनट तक पकने दें, जब तक कि वे पारदर्शी न हो जाएं। संतरे की कैंडी वाले छिलकों को सूखने दें।

तोरी के छिलके

बची हुई तोरी के छिलकों से आप कुरकुरे पकौड़े बना सकते हैं। इसके लिए बेसन और मसालों से गाढ़ा पकौड़ा घोल तैयार करें। फिर उसमें लौकी के छिलकों को डुबोकर तल लें।

सेब के छिलके

सेब के छिलके से आप चाय बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कप पानी डालें और उसमें कुछ सेब के छिलके मिला दें। फिर पानी को तब तक उबालें जब तक वह आधा न रह जाए। अब आपको उसमें 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती डालनी है। फिर उबलने दें। उसमें 1 छोटा चम्मच शहद और एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाएं। मिलाएं और चाय का आनंद लें।

छिलकों को मिक्स करके बनाएं सूप

आप अपने सुविधा और स्वाद के अनुसार छिलकों को मिक्स करके सूप बना सकते हैं। अगर आप ड्रिंक्स में छिलकों को शामिल नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि आप छिलकों को पकाकर उनका सेवन करें|

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।Viksit Uttar Pradesh